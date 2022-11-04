Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni yıl kampanyasında birbirinden ünlü modelleri bir araya getirdi.
Dream Angels, Body by Victoria, Very Sexy ve So Obsessed adındaki farklı koleksiyonların bir araya geldiği Holiday 2022 kampanyasında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi sektörün en popüler modelleri yer aldı.
Siyah renkteki iç çamaşırıyla poz veren Hadid, kaküllü stiliyle dikkat çekti.
Hailey Bieber ise koyu yeşil iç çamaşırlarıyla marka logosuna yaslandığı bir görselde yer aldı.
Kampanyada Abby Champion, Bella Hadid, Devyn Garcia, Hailey Bieber, Adut Akech, Imaan Hammam, Jill Kortleve, Taylor Hill, Paloma Elsseser, Valentina Sampaio, Mia Kang, Stella Duval, Grace Elizabeth, Candice Huffine, ve Yumi Nu gibi modeller yer aldı.
Taylor Hill
Stella Duval