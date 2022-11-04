Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında

Günümüzün en çok aranan modelleri arasında yer alan Bella Hadid ve Hailey Bieber, Victoria's Secret'ın yeni yıl kampanyasında yer aldı.

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 1

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni yıl kampanyasında birbirinden ünlü modelleri bir araya getirdi.

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 2

Dream Angels, Body by Victoria, Very Sexy ve So Obsessed adındaki farklı koleksiyonların bir araya geldiği Holiday 2022 kampanyasında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi sektörün en popüler modelleri yer aldı.

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 3

Siyah renkteki iç çamaşırıyla poz veren Hadid, kaküllü stiliyle dikkat çekti.

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 4

Hailey Bieber ise koyu yeşil iç çamaşırlarıyla marka logosuna yaslandığı bir görselde yer aldı.

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 5

Kampanyada Abby Champion, Bella Hadid, Devyn Garcia, Hailey Bieber, Adut Akech, Imaan Hammam, Jill Kortleve, Taylor Hill, Paloma Elsseser, Valentina Sampaio, Mia Kang, Stella Duval, Grace Elizabeth, Candice Huffine, ve Yumi Nu gibi modeller yer aldı.

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 6

Taylor Hill

Bella Hadid ve Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasında - 7

Stella Duval

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