Bella Hadid Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı

Ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı yeni koleksiyonda, aşkın gücünü vurgulama iddiası taşıyor.
Markanın 14 Şubat koleksiyonunda Bella Hadid, Imaan Hammam, Adut Akech, Candice Huffine, Valentina Sampaio, Mayowa Nicholas, Taylor Hill, Paloma Elsesser ve Devyn Garcia yer aldı.
Yeni koleksiyondan yansıyan ilk görsellerde Bella Hadid görülüyor. 26 yaşındaki modelin, Marilyn Monroe'nun ‘Erkekler Sarışın Sever’ filmindeki pembe eldivenlerle tamamlanan ünlü ‘Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır’ sahnesindeki görünümünü yansıtması dikkat çekti.
Hadid, daha önce, markanın Yılbaşı 2022 koleksiyonunda yer almıştı.