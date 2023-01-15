Bella Hadid Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı

Ünlü süper model Bella Hadid, Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunda Marilyn Monroe'nun ‘Erkekler Sarışın Sever’ filmine gönderme yaptı.

Bella Hadid Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı - 1

Ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı yeni koleksiyonda, aşkın gücünü vurgulama iddiası taşıyor.

Bella Hadid Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı - 2

Markanın 14 Şubat koleksiyonunda Bella Hadid, Imaan Hammam, Adut Akech, Candice Huffine, Valentina Sampaio, Mayowa Nicholas, Taylor Hill, Paloma Elsesser ve Devyn Garcia yer aldı.

Bella Hadid Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı - 3

Yeni koleksiyondan yansıyan ilk görsellerde Bella Hadid görülüyor. 26 yaşındaki modelin, Marilyn Monroe'nun ‘Erkekler Sarışın Sever’ filmindeki pembe eldivenlerle tamamlanan ünlü ‘Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır’ sahnesindeki görünümünü yansıtması dikkat çekti.

Bella Hadid Victoria’s Secret'ın Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı - 4

Hadid, daha önce, markanın Yılbaşı 2022 koleksiyonunda yer almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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