Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri

GİZLİ BÖLGE

Bu sezon pantolonunuz oldukça klasik bir model olsa da kullanış biçiminiz sizi daha şık bir görünüme sokabilir. Tek renk bir kot pantolonunuzu uzun bir tunik veya mini bir elbise ile kombinleyerek sezon trendlerine uyum sağlayabilirsiniz.

(Louis Vuitton)