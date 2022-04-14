Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri

Haberler - ntv.com.tr | 14.04.2022 - 16:36 - Son Güncelleme : 14.04.2022 - 16:40
Bu yılın belki de en beklenmedik trendi düşük bel, 2000’li yılları günümüze taşıyor. Boyfriend jean furyasının pabucunu dama atan trende hala şüpheyle yaklaşanlar olsa da sezonun en popüler modellerinden biri olduğuna şüphe yok.
(Miu Miu)
Son zamanlarda giderek popülerleşen bu model, kalça kemiği dekoltesiyle gelenekselden uzak bir görünüm sunuyor. Düşük bel trendine de gönderme yapan tasarım, deneysel görünümleri sevenlere tavsiye edilebilir.
(Chanel)
Konfor alanından uzaklaşıp daha dramatik seçeneklere yönelmek isteyenler, desenlerin etkisi altına giren pantolonları tercih edebilirler. Saten kumaşın kullanıldığı bu model, renk seçimiyle de sezonun ruhunu yansıtıyor.
(Versace)
Stilinde rahatlığı öncelik haline getirenler, bu sezon kargo pantolonları gardıroplarına dahil edebilirler. Geniş cepleriyle işlevsellik de sunan model, sportif şıklığın anahtarını sunuyor.
(Christian Dior)
Bu sezon pantolonunuz oldukça klasik bir model olsa da kullanış biçiminiz sizi daha şık bir görünüme sokabilir. Tek renk bir kot pantolonunuzu uzun bir tunik veya mini bir elbise ile kombinleyerek sezon trendlerine uyum sağlayabilirsiniz.
(Louis Vuitton)
Tam anlamıyla 2000'ler modasını yansıtan bu model, hayvan veya çiçek gibi motifleri kot pantolonlara işliyor. Klasik tarzdan şaşmayanlar için demode sayılabilecek bu tasarım, trendlerin sıkı takipçisi olanların mutlaka edinmesi gereken bir model.
(Blumarine)
Gardırobunuzda elbette zamansız bir seçeneğe her zaman yer var. Klasik pantolon silüetini bol kesim ile birleştiren Etro, modern bir görünüm sunuyor.
(Etro)