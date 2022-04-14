Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri

Haberler - ntv.com.tr | 14.04.2022 - 16:36 - Son Güncelleme : 14.04.2022 - 16:40

Mini eteklerin baharla birlikte sahneye girmesi, pantolonların hala dolabın yıldızı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sezonun öne çıkan tasarımlarıyla yeni bölgeleri keşfetmek isterseniz bu modelleri mutlaka gardırobunuza eklemelisiniz.

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 1

DÜŞÜK BEL

Bu yılın belki de en beklenmedik trendi düşük bel, 2000’li yılları günümüze taşıyor. Boyfriend jean furyasının pabucunu dama atan trende hala şüpheyle yaklaşanlar olsa da sezonun en popüler modellerinden biri olduğuna şüphe yok.

(Miu Miu)

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 2

BEKLENMEDİK DEKOLTE

Son zamanlarda giderek popülerleşen bu model, kalça kemiği dekoltesiyle gelenekselden uzak bir görünüm sunuyor. Düşük bel trendine de gönderme yapan tasarım, deneysel görünümleri sevenlere tavsiye edilebilir.

(Chanel)

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 3

DESENLERİN DANSI

Konfor alanından uzaklaşıp daha dramatik seçeneklere yönelmek isteyenler, desenlerin etkisi altına giren pantolonları tercih edebilirler. Saten kumaşın kullanıldığı bu model, renk seçimiyle de sezonun ruhunu yansıtıyor.

(Versace)

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 4

KARGO PANTOLON

Stilinde rahatlığı öncelik haline getirenler, bu sezon kargo pantolonları gardıroplarına dahil edebilirler. Geniş cepleriyle işlevsellik de sunan model, sportif şıklığın anahtarını sunuyor.

(Christian Dior)

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 5

GİZLİ BÖLGE

Bu sezon pantolonunuz oldukça klasik bir model olsa da kullanış biçiminiz sizi daha şık bir görünüme sokabilir. Tek renk bir kot pantolonunuzu uzun bir tunik veya mini bir elbise ile kombinleyerek sezon trendlerine uyum sağlayabilirsiniz.

(Louis Vuitton)

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 6

İŞLEMELİ KOT PANTOLON

Tam anlamıyla 2000'ler modasını yansıtan bu model, hayvan veya çiçek gibi motifleri kot pantolonlara işliyor. Klasik tarzdan şaşmayanlar için demode sayılabilecek bu tasarım, trendlerin sıkı takipçisi olanların mutlaka edinmesi gereken bir model.

(Blumarine)

Bu sezon mutlaka edinmeniz gereken pantolon modelleri - 7

TAKIM ŞIKLIĞI

Gardırobunuzda elbette zamansız bir seçeneğe her zaman yer var. Klasik pantolon silüetini bol kesim ile birleştiren Etro, modern bir görünüm sunuyor.

(Etro)

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