Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 14.05.2022 - 09:58
Eyeliner klasiğinden vazgeçemediğimiz bir yaz sezonu daha bizi bekliyor. Uzun kuyruğuyla dramatik bir görünüm yakalayabileceğiniz eyeliner'ı Hadid gibi küçük ışıltılı aksesuarlarla süsleyebilirsiniz.
(Gigi Hadid)
Göz makyajınızı oldukça minimal tutarken küçük sanatsal çizimlerle görünümünüzü tamamen farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Eyeliner veya dipliner yardımıcyla göz uçlarına çizimler yapmak bu sezon çok trend olacak.
(Paris Jackson)
Euphoria dizisinin etkisiyle gözleri süsleyen küçük simli aksesuarlara olan eğilim oldukça arttı. Gösterişli bir görünüm vadeden yıldızlar ve simler, özel günlerde veya partilerde tüm odağı üzerinizde toplayabilir.
(Grace Gaustad)
Güneşin sıcak etkisini alıp götüren soğuk tonları göz makyajınıza taşımaya ne dersiniz? Bu görünüme ulaşmak için buz mavisini tüm göz kapağına ve alt kirpik diplerine uygulayın ve cilt makyajınızı minimumda tutun.
(Iris Law)
Gün batımının en sıcak tonlarını göz kapağına taşıyarak yazın enerjisini hissetmeniz mümkün. Doğru fırçaları kullanarak dumanlı bir görünüm yakalayabilir ve kızıl tonlarının sıcaklığını gözlerinizde hissedebilirsiniz.
(Camila Cabello)
Cildin doğal dokusunu ve parlaklığını çıkaran makyajlar şüphesiz yaz mevsiminin en sevilen görünümleri arasında yer alıyor. Bu makyajın püf noktası ise allığı yalnızca yanaklara değil burnunuza da uygulamak.
(Elsa Hosk)
Gözü tamamen çerçeveleyen ışıltılı noktalarla ihtişamlı ve eğlenceli bir hava yakalayabilirsiniz. Bu görünüm için yapıştırılabilir aksesuarlardan ya da likit eyeliner'dan yardım alabilirsiniz.
(Dua Lipa)
Bieber'ın Coachella Festivali görünümü, bu yazın en favori makyajlarından biri olabilir. Gloss ile ışıl ışıl parlayan dudaklar, 90'lara göndermede bulunan mavi eyeliner ve örgülü saçlar harika bir bütünlük oluşturuyor.
(Hailey Bieber)