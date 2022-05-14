Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri

BUZ ETKİSİ

Güneşin sıcak etkisini alıp götüren soğuk tonları göz makyajınıza taşımaya ne dersiniz? Bu görünüme ulaşmak için buz mavisini tüm göz kapağına ve alt kirpik diplerine uygulayın ve cilt makyajınızı minimumda tutun.

(Iris Law)