Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 14.05.2022 - 09:58

Yaklaşan yaz ile birlikte enerjimiz giderek artıyor. Daha eğlenceli ve kıpır kıpır bir sezonun içine çekilirken makyajımızda tercih ettiğimiz görünümler de daha renkli ve ışıltılı bir tarza bürünüyor. Bu yaz mutlaka denemeniz gereken makyaj görünümlerine göz atmaya ne dersiniz?

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 1

KLASİKLERİN YÜKSELİŞİ

Eyeliner klasiğinden vazgeçemediğimiz bir yaz sezonu daha bizi bekliyor. Uzun kuyruğuyla dramatik bir görünüm yakalayabileceğiniz eyeliner'ı Hadid gibi küçük ışıltılı aksesuarlarla süsleyebilirsiniz.

(Gigi Hadid)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 2

MİNİMAL ŞEKİLLER

Göz makyajınızı oldukça minimal tutarken küçük sanatsal çizimlerle görünümünüzü tamamen farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Eyeliner veya dipliner yardımıcyla göz uçlarına çizimler yapmak bu sezon çok trend olacak.

(Paris Jackson)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 3

YÜKSEK DOZ IŞILTI

Euphoria dizisinin etkisiyle gözleri süsleyen küçük simli aksesuarlara olan eğilim oldukça arttı. Gösterişli bir görünüm vadeden yıldızlar ve simler, özel günlerde veya partilerde tüm odağı üzerinizde toplayabilir.

(Grace Gaustad)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 4

BUZ ETKİSİ

Güneşin sıcak etkisini alıp götüren soğuk tonları göz makyajınıza taşımaya ne dersiniz? Bu görünüme ulaşmak için buz mavisini tüm göz kapağına ve alt kirpik diplerine uygulayın ve cilt makyajınızı minimumda tutun. 

(Iris Law)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 5

KIZIL RÜYALAR

Gün batımının en sıcak tonlarını göz kapağına taşıyarak yazın enerjisini hissetmeniz mümkün. Doğru fırçaları kullanarak dumanlı bir görünüm yakalayabilir ve kızıl tonlarının sıcaklığını gözlerinizde hissedebilirsiniz.

(Camila Cabello)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 6

GÜNEŞTEN YANMIŞ ETKİSİ

Cildin doğal dokusunu ve parlaklığını çıkaran makyajlar şüphesiz yaz mevsiminin en sevilen görünümleri arasında yer alıyor. Bu makyajın püf noktası ise allığı yalnızca yanaklara değil burnunuza da uygulamak. 

(Elsa Hosk)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 7

YILIN EN TREND GÖRÜNÜMÜ

Gözü tamamen çerçeveleyen ışıltılı noktalarla ihtişamlı ve eğlenceli bir hava yakalayabilirsiniz. Bu görünüm için yapıştırılabilir aksesuarlardan ya da likit eyeliner'dan yardım alabilirsiniz.

(Dua Lipa)

Bu yaz denemeniz gereken makyaj trendleri - 8

GÜÇLÜ ELEMENTLER

Bieber'ın Coachella Festivali görünümü, bu yazın en favori makyajlarından biri olabilir. Gloss ile ışıl ışıl parlayan dudaklar, 90'lara göndermede bulunan mavi eyeliner ve örgülü saçlar harika bir bütünlük oluşturuyor.

(Hailey Bieber)

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