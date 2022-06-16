Bu yaz tişörtleri kombinlemenin 5 farklı yolu

KOT- TİŞÖRT KLASİĞİ

Güçlü, kendinden emin ve stil sahibi bir kadının vazgeçilmez kombini kot-tişört, elbette ilk sırada geliyor. Nerede olursanız olun bu kombinin sizi yarı yolda bırakmasına imkan yok. Dikkat etmeniz gereken nokta ise boyunuzu göz önünde bulundurmak. Bacak boyunuzu uzatmak için pantolonunuzu yüksek bel tercih edebilir ve tişörtünüzü içinize sokabilirsiniz