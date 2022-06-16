Bu yaz tişörtleri kombinlemenin 5 farklı yolu

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 14:35 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 15:29
Dolabınızın demirbaşı diyebileceğimiz tişörtleri bu yaz farklı kombinlerle denemeye ne dersiniz? Günün her anına uyum sağlayan tişörtlerinizi farklı kıyafet seçenekleriyle bir araya getirebilir, tüm yazı şık ve rahat kombinlerle geçirebilirsiniz.
Güçlü, kendinden emin ve stil sahibi bir kadının vazgeçilmez kombini kot-tişört, elbette ilk sırada geliyor. Nerede olursanız olun bu kombinin sizi yarı yolda bırakmasına imkan yok. Dikkat etmeniz gereken nokta ise boyunuzu göz önünde bulundurmak. Bacak boyunuzu uzatmak için pantolonunuzu yüksek bel tercih edebilir ve tişörtünüzü içinize sokabilirsiniz
Yaz sıcaklarında şortsuz yapamayanlardansanız bu kombin tam size göre. Tişört-mini şort kombini yaz sezonunda çok kurtarıcı bir görünüm olabilir. Kemer kullanarak belinizin inceliğini öne plana çıkarabilirsiniz ya da renkli gömlekleri belinize bağlayarak sportif bir şıklık yakalayabilirsiniz.
Serin yaz akşamlarında tişörtünüzü spor bir ceketle kombinleyebilirsiniz. Tişörtünüz renginin ceketinizden daha açık renkte olması sezona daha uygun olacaktır. Tişörtünüz V yaka ise kolyelerle stilinizi tamamlayabilirsiniz.
Tişörtler oldukça cinsiyetsiz kıyafetlerdir. Kombinleme şeklinize göre ister feminen ister maskülen bir tavır yakalayabilirsiniz. Daha kadınsı bir görünüm için mini eteklerden yardım alabilirsiniz. Kemer kullanarak da stilinizi güçlendirebilirsiniz.
Tişörtler oldukça spor bir kıyafet gibi görünse de doğru parçalarla bir araya geldiğinde oldukça elegan bir görünüme ulaşabilirsiniz. Blazer ceketinizin içine günlük hayatta giydiğiniz sade bir tişörtü giyebilir ve ayağınıza topuklu ayakkabı giyerek şık bir yemeğe katılabilirsiniz.