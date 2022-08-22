Büyük beden iç çamaşır markası Elomi ile Victoria's Secret'tan iş birliği

Haberler - ntv.com.tr | 22.08.2022 - 15:04
Büyük beden kadınlar için iç giyim üretimi yapan Elomi ile dünyaca ünlü fantezi iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, güçlerini birleştirdi. Büyük beden iç çamaşırları şimdi Victoria's Secret'ın çevrimiçi mağazasında satılacak.
İlk olarak 2008 yılında piyasaya çıkan Elomi, iç çamaşırı tasarımlarına ek olarak mayo koleksiyonu da sunuyor.
Yeni koleksiyondan tanıtım fotoğrafları paylaşıldı.
Bu iş birliği, yılbaşı şovlarıyla ve fantezi iç çamaşırı ürünleriyle ünlü Victoria’s Secret markasının değişim sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Yıllarca zayıf, uzun boylu ve beyaz olmanın kabul edilir güzellik standardı oluşunu pekiştiren Victoria’s secret, yönetim katından, trans ve büyük beden modellerin geleneksel defilelerinde hiçbir zaman yer alamayacakları şeklinde açıklamalar yapılmış olsa da 2019 yılı itibarıyla değişim meşalesini yaktı.
Trans model Valentina Sampaio ile anlaşmasının ardından büyük beden iç çamaşırı üretmesiyle geri adım attı.
Victoria’s Secret, İngiltere merkezli iç giyim firması Bluebella ile yaptığı işbirliği kapsamında 44 beden model Ali Tate Cutler ile anlaştı. Beden olumlama hareketini destekleyen ve “Kendini Sev” adı verilen yeni kampanyada her zamanki gibi zayıf Victoria’s secret modelleriyle birlikte, markanın yeni 44 bedendeki modeli Ali Tate Cutler da yer aldı.
İşte Elomi'nin yeni koleksiyonundan öne çıkanlar...