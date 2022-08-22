Büyük beden iç çamaşır markası Elomi ile Victoria's Secret'tan iş birliği

Bu iş birliği, yılbaşı şovlarıyla ve fantezi iç çamaşırı ürünleriyle ünlü Victoria’s Secret markasının değişim sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Yıllarca zayıf, uzun boylu ve beyaz olmanın kabul edilir güzellik standardı oluşunu pekiştiren Victoria’s secret, yönetim katından, trans ve büyük beden modellerin geleneksel defilelerinde hiçbir zaman yer alamayacakları şeklinde açıklamalar yapılmış olsa da 2019 yılı itibarıyla değişim meşalesini yaktı.