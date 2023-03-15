Cildi sıkılaştıran doğal yağlar

PORTAKAL YAĞI

İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildi sıkılaştıran portakal yağı, gergin bir his verir. Hücre yenilenmesine destek olarak cildi gençleştirir. Cildi toplarlar ve doğal botoks etkisi sağlar.



Pamuk üzerine 2 damla damlatılarak, haftada 3-4 kez portakal yağı ile cildinizi silin. Eğer hassas bir cildiniz varsa portakal yağı uygulamayın.