Cildi sıkılaştıran doğal yağlar

İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildi sıkılaştıran portakal yağı, gergin bir his verir. Hücre yenilenmesine destek olarak cildi gençleştirir. Cildi toplarlar ve doğal botoks etkisi sağlar.
Pamuk üzerine 2 damla damlatılarak, haftada 3-4 kez portakal yağı ile cildinizi silin. Eğer hassas bir cildiniz varsa portakal yağı uygulamayın.
Cilt için harika bir nem kaynağı olan shea yağı, cildi ve gözenekleri temizler. İçerisinde bol miktar A vitamini bulunan shea yağı, cilt üzerinde botoks etkisi yaratır.
Göz çevresi için de kullanılabilecek olan shea yağı, kırışıklık sorununu ortadan kaldırır ve cildi gençleştirir.
Susam yağını cildin erken yaşlanmasını önlemek ve cilde nem depolamak için kullanabilirsiniz.
Ciltteki kolajen üretimini destekleyen susam yağı, cildin esnekliğini sağlar. Susam yağı, kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır. Cilt kuruluğu yaşayanlar da kullanabilir.
Hücre yenileyici yasemin yağının bilinen en önemli özelliklerinden biri de sıkılaştırma etkisidir.
Pamuğa damlatarak yüzünüze ya da vücudunuza uygulayabilirsiniz. 2 günde 1 kere uyguladığınızda cildinizde sıkılaşma meydana gelecektir.
Bu doğal yağ, ciltteki ölü derileri ortadan kaldırarak, cilde aydınlık ve sıkı bir görünüm kazandırır.
Yağdan 1-2 damla alarak yüzünüze ve dekoltenize uygulayın. Ortalama iki saat sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada bir defa kullanmanız yeterli olacaktır.