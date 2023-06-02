Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık

Vücudumuz kendini uyku sırasında yeniler. Bu sebeple yeteri kadar uyumamamız ve düzensiz uykular cilt sağlımızı da etkiler. Hücrelerin yenilenmemesi mat, kuru bir cilde sahip olmamıza neden olur.
Sağlıksız ve kötü beslendiğimizde cildimiz hızlı yaşlanır. Cilt için gerekli vitaminleri almamak, aşırı tuz ve şeker tüketimi, tek yönlü beslenme gibi tercihler cilt sağlımızı bozabilir.
Bu sebeple bol c vitamini, lifli gıdalar, sebze ve meyve, kuruyemiş, proteinli gıdalar tercih etmeliyiz.
Cildimizin parlaklığını korumamız içni neme ihtiyaç duyarız. Bu sebeple du tüketimi cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir. Az su tüketmek, cilt yapımızı bozulmasına ve kuruluğa yol açacağı gibi cildimiz matlaşır ve çabuk yaşlanır.
Cilt sağlığınız için cilt yapınıza uygun ürünler kullanmalısınız. Aksi halde cildinizde pul pul dökülmeler, aşırı yağlanma ve akne oluşumu gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Cilt bakım ürünlerinizi hekiminize danışabilirsiniz.
Güneş kremi sürmeyi ihmal etmek büyük bir hatadır. Güneş koruyucu krem kullanmadan güneş ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya, güneş yanığına neden olur. Hatta cilt kanserine yakalanma riskiniz de artar. Bu nedenle dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız.
En yaygın cilt sorunlarının başında görülen sivilceleri sıkmak cilde büyük zarar verir. Sivilceleri sıkmak iltihaplanmaya, lekelere ve bakterilerin artmasına sebep olur.
Bu sebeple sivilcilerden kurtulmak için doktor gözeteminde doğru tedaviyi uygulamanız gerekir.