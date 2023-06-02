Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık

Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak herkesin hayali... Ancak bazı etkenler cildi olumsuz etkiliyor. Bu da cilt sağlığımızın bozulmasına sebep oluyor. İşte cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 faktör...

Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık - 1

1- YETERSİZ UYKU

Vücudumuz kendini uyku sırasında yeniler. Bu sebeple yeteri kadar uyumamamız ve düzensiz uykular cilt sağlımızı da etkiler. Hücrelerin yenilenmemesi mat, kuru bir cilde sahip olmamıza neden olur.

N-LIFE HABERLERİ

Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık - 2

2- KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIĞI

Sağlıksız ve kötü beslendiğimizde cildimiz hızlı yaşlanır. Cilt için gerekli vitaminleri almamak, aşırı tuz ve şeker tüketimi, tek yönlü beslenme gibi tercihler cilt sağlımızı bozabilir.

Bu sebeple bol c vitamini, lifli gıdalar, sebze ve meyve, kuruyemiş, proteinli gıdalar tercih etmeliyiz.

Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık - 3

3- AZ SU İÇMEK

Cildimizin parlaklığını korumamız içni neme ihtiyaç duyarız. Bu sebeple du tüketimi cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir. Az su tüketmek, cilt yapımızı bozulmasına ve kuruluğa yol açacağı gibi cildimiz matlaşır ve çabuk yaşlanır.

Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık - 4

4- YANLIŞ CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KULLANMAK

Cilt sağlığınız için cilt yapınıza uygun ürünler kullanmalısınız. Aksi halde cildinizde pul pul dökülmeler, aşırı yağlanma ve akne oluşumu gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Cilt bakım ürünlerinizi hekiminize danışabilirsiniz.

Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık - 5

5- GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Güneş kremi sürmeyi ihmal etmek büyük bir hatadır. Güneş koruyucu krem kullanmadan güneş ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya, güneş yanığına neden olur. Hatta cilt kanserine yakalanma riskiniz de artar. Bu nedenle dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız.

Cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 6 alışkanlık - 6

6- SİVİLCELERİ SIKMAK

En yaygın cilt sorunlarının başında görülen sivilceleri sıkmak cilde büyük zarar verir. Sivilceleri sıkmak iltihaplanmaya, lekelere ve bakterilerin artmasına sebep olur.

Bu sebeple sivilcilerden kurtulmak için doktor gözeteminde doğru tedaviyi uygulamanız gerekir.

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