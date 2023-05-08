Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır

Viviane Sassen'in büyüleyici Udaipur şehrinde çektiği tanıtım fotoğrafları için her biri koleksiyonun özünü temsil eden modeller Catarina Guedes, Eleonore Ghiuritan, Lineisy Montero, Maryel Uchida, Nandini Malwade ve Swati Eck poz verdi.