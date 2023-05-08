Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır

Fransız moda devi Dior'un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, 2023 Sonbahar koleksiyonunda Fransız ve Hint sanatını harmanladı.

Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır - 1

Fransız moda devi Dior, Sonbahar 2023 kampanyasında bakışlarını Hindistan'ın topraklarına çeviriyor. Ülkenin zengin kültürel mirasından yararlanan kreatif direktör Maria Grazia Chiuri, Fransız ve Hint sanatını kusursuz bir şekilde harmanlayan bir koleksiyon hazırladı.

N-LIFE HABERLERİ

Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır - 2

Viviane Sassen'in büyüleyici Udaipur şehrinde çektiği tanıtım fotoğrafları için her biri koleksiyonun özünü temsil eden modeller Catarina Guedes, Eleonore Ghiuritan, Lineisy Montero, Maryel Uchida, Nandini Malwade ve Swati Eck poz verdi.

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Chiuri'nin vizyoner tasarımları, Hindistan'ın ünlü tekstil geleneklerinin bir kanıtı olan karmaşık nakışları sergiliyor.

Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır - 4

İpek pijamalar, süslemeli elbiseler ve dokulu parçalar, koleksiyonun lüks detaylara gösterdiği özenin birer örneği olarak sergileniyor.

Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır - 5

İşte Dior'un sonbahar koleksiyonundan örnekler...

Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır - 6
Dior yeni koleksiyonuyla sonbahara hazır - 7
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