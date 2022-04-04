Doğru allık seçimi ve uygulama teknikleri

CİLDİNİZE UYGUN YAPIDA ALLIK KULLANIN

Normalden kuruya dönük ciltlerde krem allık idealdir. Yüzünüze hem nem verir, hem kolay dağılır ve hem de doğal görünür. Öte yandan satenimsi yapıda olan krem allıklar cilde tazelik verir.

Normalden yağlıya dönük, yağlı ve karma ciltler için de pudra (toz) allıklar uygundur. Pudra allıkların kalıcılıkları fazla olduğu için cilt üzerinden uçup gitmez. Daha sert yapılı oldukları için yüzeyde kalır ve ciltle bütünleşmez. Bununla birlikte, pürüzleri kapatmak için de idealdir.

Normal bir cilt yapısına sahipseniz, her yapıdaki allığı rahatlıkla kullanabilirsiniz.