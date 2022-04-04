Doğru allık seçimi ve uygulama teknikleri

Haberler - ntv.com.tr | 04.04.2022 - 11:10 - Son Güncelleme : 04.04.2022 - 11:12
Yüze renk ve canlılık katmanın en kolay yolu şüphesiz allık kullanmaktan geçiyor.
Bununla birlikte allık seçiminde, doğru renk kullanımının yanı sıra doğru uygulama tekniği de çok önemli.
Bunu belirleyen etken de yüz şekliniz. Yüzünüz yuvarlak ya da kemikli olabilir ve yüzünüzü allıkla daha dar ya da daha uzun göstermek isteyebilirsiniz. Bunun için, kendinize yakışan renkte, uygun fırçayla ve doğru teknikle uygulanan bir allık doğru seçim olacaktır. İşte allık kullanımında dikkat etmeniz gerekenler ve doğru ugyulama teknikleri...
Yanaklara allık sürmenin en temel nedeni, sağlıklı ve canlı görünmek. Allık renginiz ten renginizle bütünleşmelidir. Soluk ciltler için pembe tonları, buğday tenliler için şeftali ve kayısı tonları, koyu ten rengine sahip olanlar için de mercan renkleri uygundur.
Normalden kuruya dönük ciltlerde krem allık idealdir. Yüzünüze hem nem verir, hem kolay dağılır ve hem de doğal görünür. Öte yandan satenimsi yapıda olan krem allıklar cilde tazelik verir.
Normalden yağlıya dönük, yağlı ve karma ciltler için de pudra (toz) allıklar uygundur. Pudra allıkların kalıcılıkları fazla olduğu için cilt üzerinden uçup gitmez. Daha sert yapılı oldukları için yüzeyde kalır ve ciltle bütünleşmez. Bununla birlikte, pürüzleri kapatmak için de idealdir.
Normal bir cilt yapısına sahipseniz, her yapıdaki allığı rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Allık sürerken genelde, gülümsememiz ve oluşan tepeciklere allığı uygulamamız söylenir. Bu, her ne kadar doğru olsa da her yüz tipinde aynı mükemmel etkiyi yaratmayabilir. Çünkü her yüz şekli birbirinden farklıdır. İşte yüz şekline göre en ideal uygulama teknikleri...
Yuvarlak yüz:
Yüzünüzün ince ve uzun görünmesi için allığı elmacık kemiklerinin tam üstüne, yukarı doğru uygulayın. Fırçayla alnınızdan yanaklarınıza doğru 'c' harfi çiziyor gibi yapın. Allığı saç diplerinize doğru uzatın ve çenenize de hafifçe sürün.
Uzun yüz:
Uzun bir yüzünüz varsa, allığı sadece elmacık kemiklerinizin üzerine uygulayın. Böylece yüzünüzün uzunluğunu dengeleyebilirsiniz.
Oval yüz:
Oval yüzlerde alın çeneden daha geniş olduğu için, allığı elmacık kemiklerinize ve şakaklarınıza uygulayın. Bu, elmacık kemiklerinizi daha belirginleştirecektir.
Üçgen yüz:
Allığınızı 'v' şeklinde elmacık kemiklerinizden şakaklarınıza doğru sürün. Kaş altından yüzünüzün ortasına doğru hafifçe allık sürerseniz, geniş olan alnınız, yüzünüzün diğer kısımlarıyla dengelenir.
Kare yüz:
Kare yüzlerde sert ve açılı bir ifade olduğu için, allığı elmacık kemiği üzerine yuvarlak olarak sürün ve hafifçe dağıtın.