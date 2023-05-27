Dua Lipa ile Donatella Versace'den ortak tasarım

Moda dünyasında da başarısının kanıtlamak üzere yola çıkan Dua Lipa, Donatella Versace ile birlikte tasarımlarına imza attığı yeni Versace koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Dua Lipa ile Donatella Versace'den ortak tasarım - 1

Müzik dünyasında kendine önemli bir yer edinen Dua Lipa, moda dünyasında da "Varım" diyor. Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcı, Versace'nin La Vacanza 2023 koleksiyonunu tanıtmak üzere iş birliği yaptı. 

N-LIFE HABERLERİ

Dua Lipa ile Donatella Versace'den ortak tasarım - 2

Parıltılı yaz kampanyası, gece elbiseleri, baskılı mayolar ve ışıltılı payetleri içeriyor.

Yeni koleksiyon için Carlijn Jacobs'un objektifine poz veren Lipa, İtalyan moda devinin "Versace kızı" olarak adlandırılan stilini temsil etti. 

Dua Lipa ile Donatella Versace'den ortak tasarım - 3

Lipa'nın üzerinde taşıdığı parçalarda kelebek desenleri kumaş üzerinde zarif bir şekilde uçuşurken, puantiyeler çeşitli tasarımlarda öne çıkıyor.

Dua Lipa ile Donatella Versace'den ortak tasarım - 4

Cesur, canlı renklerin dikkat çektiği Dua Lipa x Versace koleksiyonunu diğerlerinden ayıran şey, pop yıldızının kişisel dokunuşu oldu.

Dua Lipa ile Donatella Versace'den ortak tasarım - 5

Tasarımcı Donatella Versace ile yakın iş birliği yapan çok yönlü şarkıcı, yeni kreasyonu birlikte tasarlamak için yaratıcı yeteneğini kullandı.

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