Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti
The New York Times geçtiğimiz yıl içinde stilini bir araç olarak kullanarak kendini ifade edebilen, günlük yaşam veya kırmızı halı fark etmeksizin her ortamda tarzıyla dikkat çeken ünlü isimleri "Yılın En Stil Sahibi Ünlüleri" listesine dahil etti. İşte 2023 yılında stiliyle öne çıkan ünlüler...
BEYONCE
Kırmızı halı stiliyle adından sıkça söz ettiren R&B müziğin yıldız ismi Beyonce, Rönesans dünya turnesiyle bu yıl stilini bir üst seviveye taşıdı.