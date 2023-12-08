Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti

The New York Times geçtiğimiz yıl içinde stilini bir araç olarak kullanarak kendini ifade edebilen, günlük yaşam veya kırmızı halı fark etmeksizin her ortamda tarzıyla dikkat çeken ünlü isimleri "Yılın En Stil Sahibi Ünlüleri" listesine dahil etti. İşte 2023 yılında stiliyle öne çıkan ünlüler...

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 1

BEYONCE

Kırmızı halı stiliyle adından sıkça söz ettiren R&B müziğin yıldız ismi Beyonce, Rönesans dünya turnesiyle bu yıl stilini bir üst seviveye taşıdı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 2

MICHELLE YEOH

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Asyalı oyuncu Michelle Yeoh kırmızı halıda şıklığıyla adından söz ettirdi.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 3

DOJA CAT

Ünlü şarkıcı Met Gala'daki kedi kostümü veya Paris Moda Haftası'ndaki görünümleriyle her zaman dikkat çekmeyi başardı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 4

TAYLOR SWIFT

Şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi hatta üniversitede ders konusu olmasıyla Taylor Swift, Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi seçildi. Şarkıcı sadece başarılarıyla stiliyle de övgü topluyor.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 5

PHARRELL WILLIAMS

Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'ın erkek giyiminin kreatif direktörü ilan edilen şarkıcı Pharrell Williams tasarımları ve kendine özgü stiliyle listeye girmeyi başadı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 6

GWYNETH PALTROW

Birkaç yıl önce oyunculuğa ara veren ve "Goop" adında bir yaşam markası bulunan Gwyneth Paltrow hem kırmızı halı hem de günlük stiliyle beğeni kazanıyor.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 7

PAMELA ANDERSON

Başrolde yer aldığı "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson,artık makyaj yapmamaya karar vermiş ve büyük etkinliklere sıfır makyajla katılmaya başlamıştı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 8

RIHANNA

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ilan etti. Şarkıcı o gece ve sonraki günlerde hamilelilik stiliyle çok beğenildi.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 9

PAUL MESCAL

Ridley Scott'ın yeniden yönetmenliğini üstleneceği Gladyatör filminde başrolü üstlenen Paul Mescal kırmızı halı stiliyle tam not aldı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 10

JACOB ELORDI

"Euphoria" ve "Priscilla" yıldızı aktör etkinliklerde sıradışı tercihleriyle adından söz ettirdi.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 11

LILY GLADSTONE

Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filminin yıldızı, filmin basın turunda şık bir tarz sergiledi.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 12

KRAL CHARLES

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles da dünyanın en stil sahibi isimlerinden.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 13

MAGGIE SMITH

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterine hayat veren Maggie Smith, lüks moda devi Loewe'nin yeni kampanyası için modellik yapmıştı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 14

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf dünyaevine girdi. Çift düğündeki şık tarzları sayesinde listede.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 15

TROYE SIVAN

Avustralyalı şarkıcı klasikten uzaklaşan iddialı stiliyle listeye girmeye hak kazandı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 16

MARK ZUCKERBERG

META'nın kurucusu Mark Zuckerberg de dünyanın en stil sahibi ünlüleri arasında.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 17

PEDRO PASCAL

The Mandalorian ve The Last os Us dizilerindeki başarısının yanı sıra oyuncu kendine has stiliyle beğeni kazandı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 18

MARTHA STEWART

Yaşam tarzı ve yemek tarifleri üzerine yaptığı gündüz kuşağı programıyla akıllarda yer eden Martha Stewart, 81 yaşında kapak yıldızı oldu.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 19

OLIVIA RODRIGO

Yeni neslin favori isimlerinden biri olan şarkıcı, Y2K akımını en iyi uygulayan isimlerden.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 20

MARGOT ROBBIE

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie filminin yıldızı, filmin basın turunda şık stiliyle göz kamaştırdı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 21

TEMS

95. Oscar Ödülleri'nde giydiği beyaz elbisesiyle adından söz ettiren ama daha çok espri konusu olan şarkıcı ve söz yazarı Tems listede yer aldı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 22

BECKHAM ÇİFTİ

Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ve eski futbolcu David Beckham, çift olarak listede yer aldı.

Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti - 23

CHER

Oscar ödüllü oyuncu ve şarkıcı Cher, bu yıl Balmain defilesinde yürüdü.

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