Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 96. kez 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. 2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce kırmızı halıya damga vuran görünümleri bir araya getiriyoruz. Bu elbiseler, Oscar tarihine "en tartışmalı görünümler" olarak geçti. İşte akıllardan silinmeyenler Oscar elbiseleri...

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 1

Angelina Jolie (2012)

Versace imzalı siyah elbisesiyle beğeni toplayan Jolie'nin, yırmaçtan bacağını göstermeye çabalaması sosyal medyada viral olmuştu

N-LIFE HABERLERİ

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 2

Natalie Portman (2020)

Ödüllü oyuncunun Dior tasarımı görünümünde, Akademi'nin aday göstermediği kadın yönetmenlerin adı yazıyordu. Şarkıcının bu hamlesi, bazı kesimler tarafından aşırı bulundu.

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 3

Cher (1986)

Bob Mackie imzalı elbise, şarkıcının "hala en sevdiği elbisesi".

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 4

Gwyneth Paltrow (2002)

Alexander McQueen markalı elbise hakkında oyuncu "Elbiseyi çok seviryoum ama içime sütyen giymeliydim" demişti.

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 5

Jennifer Lawrence (2013)

Raf Simons'ın tasarladığı Dior elbise her ne kadar çok beğenilse de elbiseye takılıp düşen Jennifer Lawrence'ın o anları hiç unutulmadı.

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 6

Björk (2001)

Marjan Pejoski tasarmı elbise için şarkıcı "En kötü elbiseler bile tarihe geçebilir" demişti.

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 7

Lizzy Gardiner (1995)

O gece En İyi Kostüm tasarımı ödülünü kazanan Gardiner'ın elbisesi eleştiri toplamıştı.

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 8

 Barbra Streisand (1969)

Arnold Scaasi imzalı bir görünüm tercih eden şarkıcı ve yönetmen, "Elbiseye ışık vurduğunda transparan olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri - 9

Billy Porter (2019)

Ödüllü oyuncu, takım elbise ile elbiseyi birleştiren elbisesiyle uzun süre gündem olmuştu

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