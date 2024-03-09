Düşenler, ışığın kurbanı olanlar... İşte Oscar tarihinin en tartışmalı kıyafetleri
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 96. kez 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. 2024 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce kırmızı halıya damga vuran görünümleri bir araya getiriyoruz. Bu elbiseler, Oscar tarihine "en tartışmalı görünümler" olarak geçti. İşte akıllardan silinmeyenler Oscar elbiseleri...
Angelina Jolie (2012)
Versace imzalı siyah elbisesiyle beğeni toplayan Jolie'nin, yırmaçtan bacağını göstermeye çabalaması sosyal medyada viral olmuştu