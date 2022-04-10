En kolay eyeliner uygulama yöntemleri

Haberler - ntv.com.tr | 10.04.2022 - 11:05
Kuyruklu, ince veya kalın... Ne tür bir görünüm yakalamak istediğiniz hiç fark etmez. Eyeliner çekmek bazen tam bir mücadeleye dönüşebilir. Sabır ve bol pratikle ulaşacağınız mükemmel eyeliner görünümü için bu yöntemleri mutlaka deneyin...
Eyeliner’a geçmeden önce, siyah bir göz kalemiyle göz hattını takip eden bir çizgi çizmek işinizi kolaylaştıracaktır. Dilerseniz sadece kalem ile eyeliner çizmiş etkisi yaratabilir ya da çizdiğiniz hattın üstünden eyeliner ile geçebilirsiniz.
Likit eyeliner’lar daha keskin bir görünüm yakalamak isteyenler için en doğru seçenek olabilir. Kalem şeklindeki likit eyeliner ile ister ince bir çizgi ister dramatik bir görünüm yaratabilirsiniz.
Kimileri için fazla profesyonel görünen gel eyeliner’lar kalın yapıdaki formülü ve kontrolü tamamen size bırakan mini fırçasıyla belki de aradığınız o eyeliner olabilir.
Eyeliner’ı bir seferde çekmek zorunda değilsiniz. Gözün tam ortasından dışa doğru ince bir çizgi çizerek işe başlayın. Sonraki adımda bu çizgiyi kalınlaştırabilir veya uçlara doğru kuyruk yapabilirsiniz.
Kulak çubukları eyeliner çekme konusunda ustalaşana kadar en büyük yardımcınız olacak. Kulak çubuğuna bir miktar makyaj temizleyici alarak çizgiden taşanları silebilir, mükemmel bir eyeliner'a kavuşabilirsiniz.
Eyeliner'ı ilk etapta tek elle çekemeyebilirsiniz. Başlangıç için aynayı bir elinize almak yerine sabit bir aynaya bakarak eyeliner çekmeyi deneyin.