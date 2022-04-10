En kolay eyeliner uygulama yöntemleri

Haberler - ntv.com.tr | 10.04.2022 - 11:05

Göze eyeliner çekmek kadınların makyaj yaparken en çok zorlandığı şey olabilir. Doğru teknikle ve ufak birkaç tüyoyla eyeliner'da ustalaşmanız mümkün.

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 1

Kuyruklu, ince veya kalın... Ne tür bir görünüm yakalamak istediğiniz hiç fark etmez. Eyeliner çekmek bazen tam bir mücadeleye dönüşebilir. Sabır ve bol pratikle ulaşacağınız mükemmel eyeliner görünümü için bu yöntemleri mutlaka deneyin...

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 2

Eyeliner’a geçmeden önce, siyah bir göz kalemiyle göz hattını takip eden bir çizgi çizmek işinizi kolaylaştıracaktır. Dilerseniz sadece kalem ile eyeliner çizmiş etkisi yaratabilir ya da çizdiğiniz hattın üstünden eyeliner ile geçebilirsiniz.

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 3

Likit eyeliner’lar daha keskin bir görünüm yakalamak isteyenler için en doğru seçenek olabilir. Kalem şeklindeki likit eyeliner ile ister ince bir çizgi ister dramatik bir görünüm yaratabilirsiniz.

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 4

Kimileri için fazla profesyonel görünen gel eyeliner’lar kalın yapıdaki formülü ve kontrolü tamamen size bırakan mini fırçasıyla belki de aradığınız o eyeliner olabilir.

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 5

Eyeliner’ı bir seferde çekmek zorunda değilsiniz. Gözün tam ortasından dışa doğru ince bir çizgi çizerek işe başlayın. Sonraki adımda bu çizgiyi kalınlaştırabilir veya uçlara doğru kuyruk yapabilirsiniz.

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 6

Kulak çubukları eyeliner çekme konusunda ustalaşana kadar en büyük yardımcınız olacak. Kulak çubuğuna bir miktar makyaj temizleyici alarak çizgiden taşanları silebilir, mükemmel bir eyeliner'a kavuşabilirsiniz.

En kolay eyeliner uygulama yöntemleri - 7

Eyeliner'ı ilk etapta tek elle çekemeyebilirsiniz. Başlangıç için aynayı bir elinize almak yerine sabit bir  aynaya bakarak eyeliner çekmeyi deneyin.

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