En kolay eyeliner uygulama yöntemleri

Kuyruklu, ince veya kalın... Ne tür bir görünüm yakalamak istediğiniz hiç fark etmez. Eyeliner çekmek bazen tam bir mücadeleye dönüşebilir. Sabır ve bol pratikle ulaşacağınız mükemmel eyeliner görünümü için bu yöntemleri mutlaka deneyin...