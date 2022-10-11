Eskimeyen güzellik trendi Brezilya poposu ne tür riskler taşıyor?

Son yılların öne çıkan popüler estetik uygulamalarından Brezilya popo ameliyatıyla kalkık ve yuvarlak bir kalçaya sahip olmak mümkün. İşte vücudun farklı bir bölgesinden yağ alınıp popoya enjekte edilmesiyle yapılan işlemin bilinmeyen riskleri ve dikkat edilmesi gerekenler...

Eskimeyen güzellik trendi Brezilya poposu ne tür riskler taşıyor? - 1

BREZİLYA POPOSU NASIL YAPILIR?

Brezilya poposu ameliyatı, dolgun ve kalkık bir popo görünümü sunan estetik işlemdir. Kalça bölgesinde daha fazla dolgunluk yaratmak için yağ transferini içeren bu işlemde, Liposuction ile kalça, karın, bel veya uyluk bölgelerinden fazla yağ alınır. Sonrasında bu yağın bir kısmı kalçaya enjekte edilerek yuvarlak bir kalça konturu elde edilir.

Kişinin kendi yağ dokusu kullanılarak yapılan ameliyatta, ilk aşama liposuction yöntemi ile yağ alma aşamasıdır. Göbek ve bel bölgesinden fazla yağ dokuları vaser veya lazer liposuction tekniği ile alınır ve yağ dokuları popoya enjekte edilir.

Eskimeyen güzellik trendi Brezilya poposu ne tür riskler taşıyor? - 2

NE TÜR UYGULAMALARI KAPSIYOR?

Bu işlem esnasında farklı uygulamalar da yapılabilir. Popo büyütme ve küçültme, kalça hatlarının düzenlenmesi, pop yükseltme, bel boşluğunda çukurlaştırma veya basenden fazlalıkların alınması gibi işlemler de bu ameliyata tabi olabilir.

Eskimeyen güzellik trendi Brezilya poposu ne tür riskler taşıyor? - 3

FAYDALARI NELER?

  • Basen ve karın bölgesindeki yağlar azalır ve vücut daha şekilli bir hal alır.
  • Üst ve alt vücut arasındaki denge sağlanıyor.
  • Düz kalçaları olanlar kıvrım kazanarak daha estetik bir görünüm kazanır.
  • Kıyafetler vücuda daha iyi oturur.

SONUÇLAR KALICI MI?

Kalçaya transfer edilen yağ hücrelerinin yıllarca kalıcılığını koruduğu biliniyor ancak kilo alıp vermeler kalçanın görünümünü etkileyecektir.

Eskimeyen güzellik trendi Brezilya poposu ne tür riskler taşıyor? - 4

RİSKLER

BBC’nin haberine, estetik uygulamalar arasında, Brezilya poposu ameliyatı diğer uygulamalardan 10 kat daha fazla ölüm riski taşıyor. Bunun sebebi ise enjekte edilen yağın ciğerlerdeki damarları tıkama ihtimali olması.

Bu işlemin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için enjekte esnasında iğnenin çok derine inmemesi öneriliyor. İşlem yapıldığı sırada enjektenin doğru bölgeleri yapılmasını sağlamak için ultrason ile takibinin sağlanmasının altı çiziliyor.

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