Eskimeyen güzellik trendi Brezilya poposu ne tür riskler taşıyor?

BREZİLYA POPOSU NASIL YAPILIR?

Brezilya poposu ameliyatı, dolgun ve kalkık bir popo görünümü sunan estetik işlemdir. Kalça bölgesinde daha fazla dolgunluk yaratmak için yağ transferini içeren bu işlemde, Liposuction ile kalça, karın, bel veya uyluk bölgelerinden fazla yağ alınır. Sonrasında bu yağın bir kısmı kalçaya enjekte edilerek yuvarlak bir kalça konturu elde edilir.

Kişinin kendi yağ dokusu kullanılarak yapılan ameliyatta, ilk aşama liposuction yöntemi ile yağ alma aşamasıdır. Göbek ve bel bölgesinden fazla yağ dokuları vaser veya lazer liposuction tekniği ile alınır ve yağ dokuları popoya enjekte edilir.