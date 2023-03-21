Güneş gözlüğü seçme rehberi: Cam rengini neye göre seçmeli?

Sizi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyan güneş gözlüğünüzün yüzünüze ne kadar yakıştığı veya stilinizi ne kadar yansıttığı oldukça önemli. Gözlük camında kullanılan renk ise dikkat etmeniz gereken bir başka önemli konu. Camın rengi hem görsel deneyiminizi artırabilir hem de stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilir. İşte gözlük camı renkleri ve dikkat etmeniz gerekenler....
Kahverengi
Kehribar tonlarındaki gözlük camları ışığı kırar ve doğal bir görüntü sağlar. Elektronik eşyalardan yansıyan mavi ışığın gözlerinize zarar vermesini de engeller. Öte yandan verdiği nostaljik havayı da göz ardı etmemek lazım.
Mavi
Mavi gözlük camı, uzun süre dışarıda zaman geçireceğiniz bir gün için oldukça ideal. Kontrastı artıran ve daha aydınlık bir görüntü sunan mavi camları gün içinde her an kullanabilirsiniz.
Gri
Renk algısını belki de en iyi şekilde yansıtan gri camlar, her etkinlik için uygun bir tercih. Klasik bir görünüm sunan gri camlar, şık ve her ana uyarlanabilir.
Yeşil
Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan yeşil gözlük camları, dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli bir görünüm sunuyor.
Kırmızı
Renklerin keskinliğini artıran ve daha net bir görüntü sağlayan kırmızı gözlük camları, stil tercihi olarak oldukça dikkat çekici.
Sarı
Aydınlığın daha az olduğu günlerde sarı gözlük camları çok daha iyi performans sağlıyor. Ayrıca parlaklık daha dengeli olurken görüntüler netlik kazanıyor.