Güneş gözlüğü seçme rehberi: Cam rengini neye göre seçmeli?

Gri

Renk algısını belki de en iyi şekilde yansıtan gri camlar, her etkinlik için uygun bir tercih. Klasik bir görünüm sunan gri camlar, şık ve her ana uyarlanabilir.

Yeşil

Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan yeşil gözlük camları, dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli bir görünüm sunuyor.