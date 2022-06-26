Güneş koruyucu kullanırken bunlara dikkat!

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 16:12 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 16:19
Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi her mevsim hatta her gün korumak gerekiyor. Bu nedenle güneş kremi kullanırken sizin için sıraladığımız bazı önemli noktalara dikkat etmenizde fayda var.
İşte bu önemli noktalardan bazıları...
Güneş koruyucunuzu yalnızca yaz aylarında ya da güneşli günlerde kullanmak gibi bir hata yapmayın. Her mevsim, hatta her gün güneş koruyucu uygulamalısınız. Aksi halde cildiniz güneşin zararlı ışınlarından etkilenebilir, cildinizde lekeler meydana gelebilir.
Her güneş kremi her cilde uygun olmayabilir, bu yüzden cilt tipinize ve günlük aktivitelerinize göre güneş kremi seçmelisiniz. Örneğin, cildiniz yağlıysa cilde daha iyi tutunan bir krem seçebilir, plajda olacağınız gün suya dayanıklı ürünler kullanabilirsiniz.
Güneş kreminden tam anlamıyla fayda sağlayabilmek için yüzünüze güneşe ya da dışarı çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce krem sürmelisiniz.
Güneş koruyucuları cilt üzerinde makyaj kadar olmasa da kalıntılar bırakır, bu nedenle cildinizi gün sonunda mutlaka temizleyin.
Hem güneşe karşı koruyan hem de cilt sorunlarıyla baş eden geniş spektrumlu koruyucular kullanarak, UVB ışınlarına karşı cildinizin yanmasını, yaşlanmasını ve cilt yapınızın bozulmasını önleyin.
Güneş korucuyuları maalesef tek uygulamayla tüm günü geçirebileceğiniz ürünler değildir. Zaman geçtikçe etkinlikleri azalır ve yenilenmeleri gerekir. Bu nedenle güneş kreminizi çantanızda mutlaka bulundurun ve etkisi geçmeye başlayınca tekrar uygulayın.
Güneş koruyucu yerine alternatif ürünler kullanmayın. Bu ürünler etkilidir ancak yeterli değildir. Güneş koruyucunuzla cildinizi tam korumaya alın. SPF'li fondötenler veya kakao yağı gibi alternatif ürünler güneş kremi ile aynı etkiyi yaratmayacaktır.