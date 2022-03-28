Günlük cilt bakımı nasıl olmalı?

Haberler | 28.03.2022 - 10:19
Günlük cilt bakım rutininizin önemli aşamalarından biri, göz çevrenizi nemlendirmek. Yıllar geçse de genç bir cilde ve görünüme sahip olmak istiyorsanız, göz çevrenizi nemli tutmanız son derece önemli. Göz çevrenizi günlük olarak, güvenilir bir markanın kremiyle ya da göz çevresi maskesiyle nemlendirebilirsiniz. Göz çevrenizin, göz altınızın ve göz kapaklarınızın, sizi olduğunuzdan daha yaşlı ve yorgun gösterebileceğini unutmayın.
Cilt yaşlanmasının en büyük nedeni güneştir. Güneşe gerektiğinden fazla maruz kalan ciltler, lekeli, soluk ve sağlıksız görünür. Cilt sağlığınızı korumak istiyorsanız, cildinizi uzun süre güneşe maruz bırakmayın ve kışın dahi düzenli olarak yüksek koruyuculu güneş kremi kullanın. Güneş lekelerinin, cilde kalıcı zararlar verebildiğini unutmayın ve güneşe çıkmadığınız günlerde bile yüzünüze güneş kremi uygulayın.
Işıltılı ve temiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız, cildinizi temiz tutmanız gerekiyor. Her günün sonunda, yüzünüzü mutlaka temizleyin ve makyajdan arındırın. Güvenilir ve doğal bir markanın cilt temizleme suyu, yüz yıkama jeli ya da yüz temizleme mendili işinize yarayacaktır. Öte yandan, yüzünüzü temizledikten sonra, gün boyu kirlenen ve yağlanan cildinizi bir pamuk yardımıyla tonikle de silebilirsiniz. Yüzünüzü tamamen temizledikten sonra, cildinizi günlük kreminizle nemlendirin.
Yüzünüzü uyanır uyanmaz ılık suyla yıkayın. Çok sıcak suyla yıkamak, cildinizin kurumasına neden olur. Yüzünüzü, cilt tipinize uygun, hafif bir cilt temizleme ürünüyle de yıkayabilirsiniz. Yıkarken, dairesel hareketlerle yüzünüze hafifçe masaj yapabilirsiniz.
Düzenli olarak egzersiz yapmak tüm sağlığınızı olumlu etkilediği gibi cilt sağlığınıza da iyi gelir. Egzersiz yapmak, kan dolaşımınızı hızlandırır, stresinizi azaltır, uyku kalitenizi iyileştirir. Egzersiz yaptıktan sonra, cildinizi mutlaka yıkayın ve gerekli cilt bakım rutinlerinizi uygulayın.