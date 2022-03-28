Günlük cilt bakımı nasıl olmalı?

UYUMADAN ÖNCE CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Işıltılı ve temiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız, cildinizi temiz tutmanız gerekiyor. Her günün sonunda, yüzünüzü mutlaka temizleyin ve makyajdan arındırın. Güvenilir ve doğal bir markanın cilt temizleme suyu, yüz yıkama jeli ya da yüz temizleme mendili işinize yarayacaktır. Öte yandan, yüzünüzü temizledikten sonra, gün boyu kirlenen ve yağlanan cildinizi bir pamuk yardımıyla tonikle de silebilirsiniz. Yüzünüzü tamamen temizledikten sonra, cildinizi günlük kreminizle nemlendirin.