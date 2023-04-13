Güzel eller için mutlaka bilmeniz gereken 6 tırnak bakım kuralı

2- TIRNAKLARINIZI GERİ İTMEK VE TEMİZLEMEK İÇİN TIRNAK ETİ ÇUBUĞU KULLANIN

Tırnaklarınızın temiz ve sağlıklı kalmalarını sağlamak için, kenarlarını geri itmek ve temizlemek için kütikül çubuğu veya itici gibi tırnak bakımı araçlarını kullanın.

Bu basit adım, bakterileri tırnak yatağınızdan uzak tutmaya yardımcı olur. Ayrıca profesyonel bir görünüm için tırnak kenarlarınızı şekillendirmeye yardımcı olur.