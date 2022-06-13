Hailey Bieber’ın Vogue gözlük koleksiyonu çıktı

Haberler | 13.06.2022 - 12:03 - Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:05
Vogue Eyewear markası yeni sezon güneş gözlüğü koleksiyonunu ünlü model Hailey Bieber ile tasarladı.
Toprak tonlarında yoğunlaşan modelleriyle öne çıkan koleksiyonda sekiz güneş gözlüğü modeli yer alıyor.
Bieber Vogue ile işbirliğine ilişkin, “Bana göre gözlük, görünümünüzü daha da üst seviyelere taşımanıza yardımcı olabilen bir aksesuar. Bu iş birliği kapsamında her türlü stile uyabilecek modeller tasarlamaya odaklandık” dedi.
“Bu işbirliği benim için çok özel” diyen 25 yaşındaki model, “Özel bir ekiple çalışarak doğal hissettiren ancak moda konusunda ileri görüşlü ve eğlencesini de kaybetmeyen çerçeveler tasarlama imkanı buldum. Vogue Eyewear ekibiyle çalışmak çok eğlenceliydi ve koleksiyonun tanıtım kampanyasının çekimlerinde harika zaman geçirdik” şeklinde konuştu.
Öte yandan Hailey Bieber-Vogue Eyewear koleksiyonunda, her bir gözlük çerçevesinin sapında markanın imzası olan özel bir logo yer alıyor.