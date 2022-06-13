Hailey Bieber’ın Vogue gözlük koleksiyonu çıktı

“BU İŞBİRLİĞİ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL”

“Bu işbirliği benim için çok özel” diyen 25 yaşındaki model, “Özel bir ekiple çalışarak doğal hissettiren ancak moda konusunda ileri görüşlü ve eğlencesini de kaybetmeyen çerçeveler tasarlama imkanı buldum. Vogue Eyewear ekibiyle çalışmak çok eğlenceliydi ve koleksiyonun tanıtım kampanyasının çekimlerinde harika zaman geçirdik” şeklinde konuştu.