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Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022)

Haberler | 09.07.2022 - 09:41 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 09:58

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 1

ABD'li oyuncu Elizabeth Olsen (33), Teksas'ta market alışverişi yaparken görüntülendi. Oyuncu, beyaz tişört, kot şort ve şapkasıyla tam bir yaz kombini sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 2

Yakın zamanda doğum yapan Jennifer Lawrence (31), New York'ta tek başına yürüyüş yaparken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 3

ABD'li oyuncu Meg Donnelly (21), New York'ta yeni filminin galasına giderken görüldü. Galada saks mavisi elbise giyen oyuncu, stilini neon sarısı platform topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 4

ABD'li oyuncu ve model Emma Roberts (31), Los Angeles'ta birtakım işlerini hallederken objektiflere takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 5

Ünlü oyuncu Camila Mendes (28), Manhattan'da köpeğini gezdirirken sade sokak stiliyle görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 6

Kim Kardashian (41) ve kızı North West (9), Paris'te alışveriş yaparken objektiflere poz verdi. Kardashian, neon  sarısı kombini ve parlak çantasıyla dikkat çekerken, West saks mavisi ceketi, gözlüğü ve platform spor ayakkabılarıyla stilini sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 7

Zendaya (25), New York'ta yakın bir arkadaşının film setine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022) - 8

David Beckham (47) ve Victoria Beckham (48) çifti, 23. yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri Venedik'te tekne gezintisi sırasında görüldüler. Çiftin birbiriyle uyumlu stili dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

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