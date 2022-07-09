Hangi ünlü nerede görüldü (4-10 Temmuz 2022)

Haberler | 09.07.2022 - 09:41 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 09:58
ABD'li oyuncu Elizabeth Olsen (33), Teksas'ta market alışverişi yaparken görüntülendi. Oyuncu, beyaz tişört, kot şort ve şapkasıyla tam bir yaz kombini sergiledi.
Yakın zamanda doğum yapan Jennifer Lawrence (31), New York'ta tek başına yürüyüş yaparken fotoğraflandı.
ABD'li oyuncu Meg Donnelly (21), New York'ta yeni filminin galasına giderken görüldü. Galada saks mavisi elbise giyen oyuncu, stilini neon sarısı platform topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
ABD'li oyuncu ve model Emma Roberts (31), Los Angeles'ta birtakım işlerini hallederken objektiflere takıldı.
Ünlü oyuncu Camila Mendes (28), Manhattan'da köpeğini gezdirirken sade sokak stiliyle görüntülendi.
Kim Kardashian (41) ve kızı North West (9), Paris'te alışveriş yaparken objektiflere poz verdi. Kardashian, neon sarısı kombini ve parlak çantasıyla dikkat çekerken, West saks mavisi ceketi, gözlüğü ve platform spor ayakkabılarıyla stilini sergiledi.
Zendaya (25), New York'ta yakın bir arkadaşının film setine giderken görüntülendi.
David Beckham (47) ve Victoria Beckham (48) çifti, 23. yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri Venedik'te tekne gezintisi sırasında görüldüler. Çiftin birbiriyle uyumlu stili dikkat çekti.