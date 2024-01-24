Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek"
Paris Moda Haftası'nda Schiaparelli markasının yeni koleksiyonu birbirinden ilginç tasarımlarıyla adından söz ettirdi. Bir modelin "robot bebek" ile yürüdüğü anlar, Jennifer Lopez'in metal gözlüğü ve birçok enteresan görünüm şaşkınlık yaratmayı başardı.
Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların birbirinden eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Kendine has tasarımlarıyla moda tarihine damga vuran Fransız lüks moda markası Schiaparelli’nin 2024 Couture koleksiyonu, Paris Moda Haftası’nın şüphesiz en çok konuşulan koleksiyonu oldu.