Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek"

Paris Moda Haftası'nda Schiaparelli markasının yeni koleksiyonu birbirinden ilginç tasarımlarıyla adından söz ettirdi. Bir modelin "robot bebek" ile yürüdüğü anlar, Jennifer Lopez'in metal gözlüğü ve birçok enteresan görünüm şaşkınlık yaratmayı başardı.

Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek" - 1

Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların birbirinden eşsiz tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kendine has tasarımlarıyla moda tarihine damga vuran Fransız lüks moda markası Schiaparelli’nin 2024 Couture koleksiyonu, Paris Moda Haftası’nın şüphesiz en çok konuşulan koleksiyonu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek" - 2

Markanın kreatif direktörü Daniel Roseberry’nin birbirinden ilginç tasarımları hem moda dünyasında hem de sosyal medyada yankı uyandırdı.

Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek" - 3

"ROBOT BEBEK"

Özellikle defilede model Maggie Maurer'ın bebek şeklindeki bir objeyi taşıdığı anlar dikkat çekti. Kablolar ve elektronik plakalardan oluşan obje, Swarovski kristalleriyle kaplandı.

Sosya medyada ilgi çeken bu obje "robot bebek" olarak nitelendirildi. Tasarımların sahibi Daniel Roseberry, robot bebeğin "Alien" filmlerindeki Ripley karakterine bir gönderme olduğunu söyledi.

Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek" - 4

Latin şarkıcı Jennifer Lopez'in gözlüğü ise defilenin en çok konuşulan aksesuarlarından biri oldu.

Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek" - 5

Yeni saç stilini görücüye çıkaran oyuncu Zendaya ise kollarındaki detaylarla öne çıkan bir tasarım tercih etti.

Her detay şaşkınlık yarattı: Paris Moda Haftası'nda "robot bebek" - 6

İtalyan tasarımcı Elsa Schiaparelli tarafından 1920'li yıllarda kurulan markanın tasarımlarında dudak, burun, göz ve el motifleri dikkat çekiyor.

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