Islak saçla yatmak neden zararlı? İşte nedenleri

Gece yatmaya giderken saçlarınızı kurutmaya üşenebilir, ıslak saçla yatmayı tercih edebilirsiniz ancak ıslak saçla uyumanın birçok zararı bulunuyor...

1. Saçlarınızı kurutmadan yattığınızda, saçlarınızı olduğundan daha kabarık bir halde bulabilirsiniz. Kendiliğinden kuruyan saçlarınız, karışacak ve kabaracaktır.

2. Islak saçla uyumak, özellikle ince ve hassas saçlara sahip kişilere önerilmiyor. Zor hacim alan bu saç tipi, ıslak saçla uyumanın ardından daha da sönük hale gelir.