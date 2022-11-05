Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips

Sosyal medyada sık sık karşımızı çıkan 'siren eyes' trendini gözlere taşıyoruz. 2000'li yılların koyu çerçeveli dudaklarını günümüze taşıyan 'siren lips' trendine mutlaka göz atın.

Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips - 1

Z kuşağının dans koreografileri, sevdiğiniz yıldızların gösterişli hayatları veya dünyayı karış karış gezen maceraperestler... Evet bunlar TikTok’ta görebileceğiniz en popüler içerikler. Ancak bu videoların pabucunu dama atan güzellikle ilgili içerikleri de unutmamak lazım. Özellikle son dönemde yükselişe gelen ‘siren lips’ mutlaka denemeniz gereken trendlerden...

Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips - 2

TikTok’ta oldukça popüler olan ‘siren gözler’ trendine benzeyen bu görünümü uygulamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte ‘siren lips’ görünümü için takip etmeniz gereken adımlar...

Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips - 3

3 ÜRÜN YETERLİ

İhtiyacınız olan üç makyaj malzemesiyle başlayalım: dudak renginden daha koyu renkte bir dudak kalemi, dudak tonuna yakın renkte bir ruj ve parlatıcı (gloss).

Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips - 4

ADIM ADIM 'SIREN LIPS'

Dudaklarınızı dudak kalemi ile çerçeveleyin. Dudak çizginizin biraz dışına çıkarak olduğundan daha büyük görünmesini sağlayın.

Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips - 5

Ardından nude tonlardaki rujunuzu tüm dudağınıza uygulayın. Mat rujları tercih etmenizi öneriyoruz.

‘Sirep lips’ görünümü dudak parlatıcısı ile tamamlıyoruz. Şimdi hazırsınız!

N-LIFE HABERLERİ

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