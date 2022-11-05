Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips

Z kuşağının dans koreografileri, sevdiğiniz yıldızların gösterişli hayatları veya dünyayı karış karış gezen maceraperestler... Evet bunlar TikTok’ta görebileceğiniz en popüler içerikler. Ancak bu videoların pabucunu dama atan güzellikle ilgili içerikleri de unutmamak lazım. Özellikle son dönemde yükselişe gelen ‘siren lips’ mutlaka denemeniz gereken trendlerden...