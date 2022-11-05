Herkesin mutlaka denemesi gereken güzellik trendi: Siren lips

Z kuşağının dans koreografileri, sevdiğiniz yıldızların gösterişli hayatları veya dünyayı karış karış gezen maceraperestler... Evet bunlar TikTok’ta görebileceğiniz en popüler içerikler. Ancak bu videoların pabucunu dama atan güzellikle ilgili içerikleri de unutmamak lazım. Özellikle son dönemde yükselişe gelen ‘siren lips’ mutlaka denemeniz gereken trendlerden...
TikTok’ta oldukça popüler olan ‘siren gözler’ trendine benzeyen bu görünümü uygulamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte ‘siren lips’ görünümü için takip etmeniz gereken adımlar...
İhtiyacınız olan üç makyaj malzemesiyle başlayalım: dudak renginden daha koyu renkte bir dudak kalemi, dudak tonuna yakın renkte bir ruj ve parlatıcı (gloss).
Dudaklarınızı dudak kalemi ile çerçeveleyin. Dudak çizginizin biraz dışına çıkarak olduğundan daha büyük görünmesini sağlayın.
Ardından nude tonlardaki rujunuzu tüm dudağınıza uygulayın. Mat rujları tercih etmenizi öneriyoruz.
‘Sirep lips’ görünümü dudak parlatıcısı ile tamamlıyoruz. Şimdi hazırsınız!