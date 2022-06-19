Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 13:25 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 13:32
Monaco Prensi Albert (64) ve medyada 'Hüzünlü Prenses' olarak anılan eşi Prenses Charlene (44), Monte Carlo Televizyon Festivali'nin açılış törenine katıldı.
Festivale birlikte katılan çift şıklıklarıyla dikkat çekti.
Prens Albert, festivalde siyah takım ve kırmızı kravat tercih ederken, Prenses Charlene, tek omuz Lanvin imzalı yeşil elbisesiyle göz doldurdu.
Charlene elbisesini altın rengi topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
Prenses, geçtiğimiz yılın büyük bir kısmını Güney Afrika'da geçirmişti.
Orada kaldığı süre boyunca bazı fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan Charlene, tedavi olmak için İsviçre’ye gitmiş ve ardından Monako'ya dönmüştü.
Prenses, geçtiğimiz nisan ayında uzun zaman sonra eşi ve çocuklarıyla kamuoyunun önüne çıkmıştı.
İşte Monte Carlo TV Festivali'nden yansıyan renkli kareler...