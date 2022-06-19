Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 13:25 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 13:32

Monaco Prensi Albert ve eşi Prenses Charlene, Monaco'nun Monte Carlo şehrinde düzenlenen Monte Carlo Televizyon Festivali'ne katıldı. Charlene, festivalde tek omuz yeşil elbisesiyle göz doldurdu.

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 1

Monaco Prensi Albert (64) ve medyada 'Hüzünlü Prenses' olarak anılan eşi Prenses Charlene (44), Monte Carlo Festivali'nin açılış törenine katıldı.  

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 2

ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Festivale birlikte katılan çift şıklıklarıyla dikkat çekti.

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 3

ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU

Prens Albert, festivalde siyah takım ve kırmızı kravat tercih ederken, Prenses Charlene, tek omuz Lanvin imzalı yeşil elbisesiyle göz doldurdu.

Charlene elbisesini altın rengi topuklu ayakkabılarıyla tamamladı. 

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 4

1 YIL GÜNEY AFRİKA'DA KALMIŞTI

Prenses, geçtiğimiz yılın büyük bir kısmını Güney Afrika'da geçirmişti.

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 5

FİZİKSEL VE RUHSAL SORUNLAR YAŞADI

Orada kaldığı süre boyunca bazı fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan Charlene, tedavi olmak için İsviçre’ye gitmiş ve ardından Monako'ya dönmüştü.

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 6

UZUN ZAMAN SONRA BERABER GÖRÜNDÜLER

Prenses, geçtiğimiz nisan ayında uzun zaman sonra eşi ve çocuklarıyla kamuoyunun önüne çıkmıştı.

İşte Monte Carlo TV Festivali'nden yansıyan renkli kareler...

Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 7
Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 8
Hüzünlü Prenses Charlene'nin Monte Carlo Televizyon Festivali şıklığı - 9

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