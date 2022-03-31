İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları

TAKIM ŞIKLIĞI

Son dönemin en popüler parçalarından biri olan blazer ceketiniz, bu sezon aynı renkteki pantolonlarınızla harika bir uyum yakalıyor. Kombinizi topuklu bir ayakkabı ile tamamlayarak zarif bir şıklık yakalayabilir ya da spor ayakkabı ile tamamlayarak kombinizi günlük hayata taşıyabilirsiniz. (Versace)