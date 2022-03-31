İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları

Haberler - ntv.com.tr | 31.03.2022 - 10:41
Kıyafetlerinizin beklenmedik yerlerinde beliren delikler, sezonun en sevilen trendlerinden birini sunuyor; cut-out. Her türlü kıyafette yakalayabileceğiniz bu trend, minimal ölçüde ten göstererek sofistike bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. (Alberta Feretti)
Çok renkli bir stiliniz olduğunu düşünmüyorsanız sezonun öne çıkan triko parçaları fikrinizi değiştirebilir. Farklı model ve renklerde podyuma hakim olan triko parçalar, bahar havasını tam anlamıyla yaşamanızı sağlayacak. (Missoni)
Özel günleriniz için bu sezon gardırobunuzda şık davet elbiselerine mutlaka yer açın. Payetli bir elbise, bahar davetlerinde gösterişli bir stile sahip olmanıza yardımcı olacaktır. (Balmain)
Geçmiş modasıının yükselişe geçtiiği bu dönem, 80'ler trendleri ön plana çıkıyor. 80'ler modasından ilhamla tasarlanan renkli parçalar, kabarık saçlar ve renkli bir makyajla mükemmel bir uyuma ulaşıyor. (Fendi)
Karamsar kış havasını geride bırakıyor, güneşli günlerin enerjisini renkli kombinlerle öne çıkarıyoruz. Koyu renkleri rafa kaldırma ve canlı renkleri gardırobunuza ekleme zamanı! (Giorgio Armani)
Sinema evreninde Kedi Kadın karakteriyle de özdeşlelen tulumlar, sezonun olmazsa olmazlarından. Tüm vücudu saran tulumlar ile cesur bir zarafete ulaşın. (Saint Laurent)
Son dönemin en popüler parçalarından biri olan blazer ceketiniz, bu sezon aynı renkteki pantolonlarınızla harika bir uyum yakalıyor. Kombinizi topuklu bir ayakkabı ile tamamlayarak zarif bir şıklık yakalayabilir ya da spor ayakkabı ile tamamlayarak kombinizi günlük hayata taşıyabilirsiniz. (Versace)
Bahar denilince akla gelen ilk parçalardan biri de mini elbiseler. Daha feminen bir tarz yakalayacağınız mini elbisenizi günün her saatine uyarlayabilirsiniz. (Giambattista Valli)
Transparan detayların öne çıktığı parçalar, ten göstermeden de şık olunabileceğinin sinyallerini veriyor. Gizem faktörünü koruyan kıyafetlerle bahar gardırobunuzu yenileyin. (Valentino)