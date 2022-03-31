İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları

Haberler - ntv.com.tr | 31.03.2022 - 10:41

Gardırobunuzun önüne geçip "Giyecek hiç bir şeyim" yok diyorsanız, 2022 İlkbahar trendleri tam da size göre. Şık bir still yakalamak için sezonun öne çıkan trendlerinden yardım alın ve gardırobunuzda yer açmaya başlayın!

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 1

CUT-OUT 

Kıyafetlerinizin beklenmedik yerlerinde beliren delikler, sezonun en sevilen trendlerinden birini sunuyor; cut-out. Her türlü kıyafette yakalayabileceğiniz bu trend, minimal ölçüde ten göstererek sofistike bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. (Alberta Feretti)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 2

RENKLİ TRİKO

Çok renkli bir stiliniz olduğunu düşünmüyorsanız sezonun öne çıkan triko parçaları fikrinizi değiştirebilir. Farklı model ve renklerde podyuma hakim olan triko parçalar, bahar havasını tam anlamıyla yaşamanızı sağlayacak. (Missoni)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 3

PARTİ ELBİSESİ

Özel günleriniz için bu sezon gardırobunuzda şık davet elbiselerine mutlaka yer açın. Payetli bir elbise, bahar davetlerinde gösterişli bir stile sahip olmanıza yardımcı olacaktır. (Balmain)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 4

80'LER ETKİSİ

Geçmiş modasıının yükselişe geçtiiği bu dönem, 80'ler trendleri ön plana çıkıyor. 80'ler modasından ilhamla tasarlanan renkli parçalar, kabarık saçlar ve renkli bir makyajla mükemmel bir uyuma ulaşıyor. (Fendi)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 5

PARLAK RENKLER

Karamsar kış havasını geride bırakıyor, güneşli günlerin enerjisini renkli kombinlerle öne çıkarıyoruz. Koyu renkleri rafa kaldırma ve canlı renkleri gardırobunuza ekleme zamanı! (Giorgio Armani)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 6

TULUM

Sinema evreninde Kedi Kadın karakteriyle de özdeşlelen tulumlar, sezonun olmazsa olmazlarından. Tüm vücudu saran tulumlar ile cesur bir zarafete ulaşın. (Saint Laurent)

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TAKIM ŞIKLIĞI

Son dönemin en popüler parçalarından biri olan blazer ceketiniz, bu sezon aynı renkteki pantolonlarınızla harika bir uyum yakalıyor. Kombinizi topuklu bir ayakkabı ile tamamlayarak zarif bir şıklık yakalayabilir ya da  spor ayakkabı ile tamamlayarak kombinizi günlük hayata taşıyabilirsiniz. (Versace)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 8

MİNİ ELBİSE

Bahar denilince akla gelen ilk parçalardan biri de mini elbiseler. Daha feminen bir tarz yakalayacağınız mini elbisenizi günün her saatine uyarlayabilirsiniz. (Giambattista Valli)

İlkbahar gardırobunun olmazsa olmazları - 9

TRANSPARAN

Transparan detayların öne çıktığı parçalar, ten göstermeden de şık olunabileceğinin sinyallerini veriyor. Gizem faktörünü koruyan kıyafetlerle bahar gardırobunuzu yenileyin. (Valentino)

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