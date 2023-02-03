İspanyol tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

MODA DEVLERİYLE ÇALIŞTI

Moda sektörünün daha yeni oluştuğu 60’lı yıllarda Rabanne, Hollywood ve bilim kurgu dünyasının fütüristik duruşunu, Parizyen şıklığıyla harmanladı.

Tasarımcı Givenchy, Dior ve Balenciaga gibi isimlerin yanında çalıştıktan sonra kariyerine farklı bir yönde devam etmek istediğine karar verdi ve kendi markasını kurdu.