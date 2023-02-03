İspanyol tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

Moda sektöründe 'Uzay Çağı'nı başlatan ikonik tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti.
Kendisiyle aynı ismi taşıyan markasıyla 1960'lı yılların modasına yön veren Rabbanne, 'Uzay Çağı' akımının en büyük temsilcilerinden biriydi.
Fransız tasarımcılar André Courrèges ve Pierre Cardin ile dünyayı etkisi altına uzay keşiflerinden ilham alan tasarımcı, sofistike astonot kostümlerine, transparan elbiselere, deri şortlara ve tamamı altın plakadan hazırlanan askılı elbiselere imza attı.
Moda sektörünün daha yeni oluştuğu 60’lı yıllarda Rabanne, Hollywood ve bilim kurgu dünyasının fütüristik duruşunu, Parizyen şıklığıyla harmanladı.
Tasarımcı Givenchy, Dior ve Balenciaga gibi isimlerin yanında çalıştıktan sonra kariyerine farklı bir yönde devam etmek istediğine karar verdi ve kendi markasını kurdu.
Yenilikçi duruşuyla kısa sürede farkını ortaya koyan Rabanne, farklı materyaller kullanımıyla dikkat çekti. Kağıt ve renkli yapışkan bantlar, yarı saydam plastik, parlak alüminyum ve soğuk zincirler kullanan tasarımcı, bir 'metal ustası' olarak öne çıktı.
Tasarımcı, moda dünyasındaki ilk ve tek, tek kullanımlık elbiseler hazırlayan kişi olarak tarihe geçti.
Audrey Hepburn’ün "Two For The Road” filmindeki metal elbisesi, Jane Fonda’nın “Barbarella” kostümleri ve Brigitte Bardot’nun zincirli demir elbisesi 60’lı yıllara damgasını vurdu.
Markanın "One Million by Paco Rabanne for Men" parfümü, hala en sevilen erkek parfümlerinden biri.
İşte tasarımcının unutulmaz tasarımları...