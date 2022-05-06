İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 15:08 - Son Güncelleme : 06.05.2022 - 15:13

İtalyan moda markası Gucci, dijital dünyaya adım atıyor. Amerika’daki seçili mağazalarda kripto para kullanımına izin vereceğini açıklayan marka, moda sektöründeki dijital gelişmelere önayak olmayı hedefliyor.

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 1

Alessandro Michele’nin 2015 yılından beri kreatif direktörlüğe başlamasıyla yükselişe geçen efsanevi İtalyan moda markası , müşterilerini bu defa dijital dünyaya davet ediyor

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 2

Kripto para kullanımının artışa geçtiği günümüz dünyasında önemli bir adım atan marka, ABD’deki bazı mağazalarında müşterilerinin kripto para kullanabileceğini açıkladı.

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 3

Vogue Business’ın haberine göre sayılı miktardaki mağazada denenmeye geçecek olan uygulama, yazın sonuna kadar tüm Kuzey Amerika’da geçerli olacak.

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 4

BU KRİPTO PARA BİRİMLERİ GEÇERLİ

New York, Los Angeles, Las Vegas ve Atlanta’daki mağazalarda başlayacak olan kripto para uygulamasında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi birimler kullanılacak.

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 5

QR KOD KOLAYLIĞI

Müşteriler QR kod kullanarak ödemelerini kripto para cüzdanlarından gerçekleştirebilecekler.

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 6

Lüks moda evlerinin NFT ve metaverse gibi dijital gelişmelere ayak uydurduğu düşünüldüğünde Gucci’nin bu hamlesi aslında çok şaşırtıcı değil.

İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek - 7

Gucci’nin CEO’su Marco Bizzarri “Bu tür bir seçeneğin olmasını tercih eden müşteriler için kripto para kullanımına geçilmesi, oldukça doğal bir evrim” ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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