İtalyan moda devi Gucci mağazalarında kripto para kabul edecek

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 15:08 - Son Güncelleme : 06.05.2022 - 15:13
Alessandro Michele’nin 2015 yılından beri kreatif direktörlüğe başlamasıyla yükselişe geçen efsanevi İtalyan moda markası Gucci, müşterilerini bu defa dijital dünyaya davet ediyor
Kripto para kullanımının artışa geçtiği günümüz dünyasında önemli bir adım atan marka, ABD’deki bazı mağazalarında müşterilerinin kripto para kullanabileceğini açıkladı.
Vogue Business’ın haberine göre sayılı miktardaki mağazada denenmeye geçecek olan uygulama, yazın sonuna kadar tüm Kuzey Amerika’da geçerli olacak.
New York, Los Angeles, Las Vegas ve Atlanta’daki mağazalarda başlayacak olan kripto para uygulamasında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi birimler kullanılacak.
Müşteriler QR kod kullanarak ödemelerini kripto para cüzdanlarından gerçekleştirebilecekler.
Lüks moda evlerinin NFT ve metaverse gibi dijital gelişmelere ayak uydurduğu düşünüldüğünde Gucci’nin bu hamlesi aslında çok şaşırtıcı değil.
Gucci’nin CEO’su Marco Bizzarri “Bu tür bir seçeneğin olmasını tercih eden müşteriler için kripto para kullanımına geçilmesi, oldukça doğal bir evrim” ifadelerini kullandı.