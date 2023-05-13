Johnny Depp moda deviyle tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı

BUGÜNE DEK YAPILAN EN PAHALI ANLAŞMA

Marka ile 2015 yılından beri çalışan Depp, Christian Dior ile 20 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptı.

Oyuncunun Dior ile anlaşması, bugüne kadar erkek parfümü kampanyası için yapılmış en pahalı anlaşma olma özelliği taşıyor.