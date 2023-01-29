Kalıcı makyajın zararları nelerdir?

Günümüzde başta dudaklar ve göze uygulanan işlemler olmak üzere kalıcı makyaj sıkça tercih ediliyor. Kadınları her gün makyaj yapma, gün sonunda makyajını çıkarma telaşından kurtaran kalıcı makyajın zararları da mevcut.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 1

Birçok kadının tercih ettiği kalıcı makyaj, deri altına renkli dövme mürekkebinin enjekte edilmesiyle yapılan bir tür makyaj tekniğidir.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 2

Kalıcı makyaj uygulamasında mikro iğneler kullanılarak daha pürüzsüz ve ince çizgilerin çizilmesi amaçlanır.

Kaşlarda mikroblading denen uygulama yapılırken gözlerde ve dudaklarda özel eğitimler alan uzmanlarca renklendirme denilen mikropigmentasyon uygulamaları yapılır.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 3

Doğru ürünler kullanılarak steril ortamlarda, uzman kişiler tarafından yapılan kalıcı makyaj uygulaması herhangi bir zarara yol açmasa da bazen sıkıntılı durumlar da ortaya çıkabiliyor. İşte kalıcı makyajın zararları...

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 4

CİLTTE KOMPLİKASYONLAR OLUŞABİLİR

Kalıcı makyaj, hassas ciltlerde; çatlama, soyulma, kabarma ve lokal enfeksiyon gibi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 5

SİLDİRME DURUMUNDA İZLER OLUŞABİLİR

Hastanın memnuniyetsizliği gibi durumlarda da kalıcı makyajın sildirilmesi sonucu izler de meydana gelebiliyor.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 6

STERİLİZE EDİLMEMİŞ ALETLER HASTALIK BULAŞTIRABİLİR

Sterilize edilmemiş kalıcı makyaj aletlerinin kullanımı hastaya HIV ve hepatit gibi ciddi hastalıklar bulaştırabiliyor.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir? - 7

YANLIŞ UYGULAMA KİRPİK DÖKÜLMESİNE YOL AÇABİLİR

Öte yandan yanlış uygulanan kalıcı eyeliner yöntemi kirpik dökülmesine yol açabiliyor.

Uygun steril şartlarda ve göz derisine uygun olmayan içeriklerin kullanılmasıyla göz kapağında şişme, göz kapağı düşüklüğü ve göz kapağının enfeksiyon kapması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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