Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında

Ünlü isimler, makyaj devi Charlotte Tilbury'nin 2022 yılbaşı kampanyası için birlikte poz verdi.
Süper modeller Kate Moss ve Jourdan Dunn ile oyuncu Lily James, parti döneminin olmazsa olmaz makyaj ürünlerini tanıttı.
Bir dizi lüks kozmetik ürünü içeren Charlotte Tilbury 2022 yılbaşı koleksiyonu, dikkatleri çekecek göz alıcı görünümler yaratmaya olanak tanıyor.
Koleksiyon, vurgulayıcıdan göz farlarından ruja kadar, parıltılı bir yüz ortaya çıkarmak için tüm temel özelliklere sahip.
Lily James, bu yılın başlarında Charlotte Tilbury'nin marka yüzü olmuştu.
Kate Moss ve Jourdan Dunn, markanın daha önceki kampanyalarında da yer almıştı.