Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında

Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn, Charlotte Tilbury'nin yılbaşı koleksiyonu için birlikte kamera karşısına geçti.

Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında - 1

Ünlü isimler, makyaj devi Charlotte Tilbury'nin 2022 yılbaşı kampanyası için birlikte poz verdi. 

Süper modeller Kate Moss ve Jourdan Dunn ile oyuncu Lily James, parti döneminin olmazsa olmaz makyaj ürünlerini tanıttı. 

Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında - 2

Bir dizi lüks kozmetik ürünü içeren Charlotte Tilbury 2022 yılbaşı koleksiyonu, dikkatleri çekecek göz alıcı görünümler yaratmaya olanak tanıyor.

Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında - 3

Koleksiyon, vurgulayıcıdan göz farlarından ruja kadar, parıltılı bir yüz ortaya çıkarmak için tüm temel özelliklere sahip.

Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında - 4

Lily James, bu yılın başlarında Charlotte Tilbury'nin marka yüzü olmuştu.

Kate Moss, Lily James ve Jourdan Dunn makyaj devinin yılbaşı kampanyasında - 5

Kate Moss ve Jourdan Dunn, markanın daha önceki kampanyalarında da yer almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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