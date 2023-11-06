Kim Kardashian mücevher markası ile iş birliğine imza attı
Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim Kardashian kurucusu olduğu Skim markası için kamera karşısına geçti. Skims ile mücevher markası Swarovki'nin gösterişli iş birliği sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian hem Skims markası hem de lüks markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Skims dlı vücut şekillendirici korse markasının sahibi olan Kardashian, mücevher markası Swarovski ile güçlerini birleştirdi.