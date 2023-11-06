Kim Kardashian mücevher markası ile iş birliğine imza attı

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian hem Skims markası hem de lüks markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Skims dlı vücut şekillendirici korse markasının sahibi olan Kardashian, mücevher markası Swarovski ile güçlerini birleştirdi.