Galeri

Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 17:11 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 17:25

Kim Kardashian ve kızı North West, Paris Moda Haftası kapsamında birbirinden ünlü markaların koleksiyonlarını yakından izledi. Defilelere beraber katılan ikilinin birbirinden iddialı görünümleri dikkat çekti.

Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 1

Ünlü reality şov yıldızı ve en büyük çocuğu North West, Moda Haftası’na katıldı.

Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 2

Moda Haftası kapsamında birbirinden ünlü markaların koleksiyonlarını yakından izleyen ikili, şık görünümleriyle Paris’te boy gösterdi. Balenciaga'nın Crocs markasıyla iş birliği olan yüksek tabanlı ayakkabılardan giyen North'a parlak yeşil kıyafetleriyle annesi eşlik etti. 

Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 3

UYUMLU GİYİNDİLER

Defilelere beraber katılan Kardashian ve kızı, Fransız moda devi Jean-Paul Gaultier’ın yeni koleksiyonunu izlemeye gitti. İkilinin uyumlu görünümleri dikkat çekti.

İşte Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri....

Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 4
Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 5
Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 6
Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri - 7

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER