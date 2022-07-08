Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 17:11 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 17:25
Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ve en büyük çocuğu North West, Paris Moda Haftası’na katıldı.
Moda Haftası kapsamında birbirinden ünlü markaların koleksiyonlarını yakından izleyen ikili, şık görünümleriyle Paris’te boy gösterdi. Balenciaga'nın Crocs markasıyla iş birliği olan yüksek tabanlı ayakkabılardan giyen North'a parlak yeşil kıyafetleriyle annesi eşlik etti.
Defilelere beraber katılan Kardashian ve kızı, Fransız moda devi Jean-Paul Gaultier’ın yeni koleksiyonunu izlemeye gitti. İkilinin uyumlu görünümleri dikkat çekti.
İşte Kim Kardashian ve kızı North West'in Paris Moda Haftası stilleri....