Kraliyet ailesinden Lady Amelia Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ın defilesinde yürüdü

"BÜTÜN AVRUPA'NIN ROYAL ASCOT'A GİDER GİBİ GİYİNMESİNİ İSTEDİK"

Londra merkezli tedarik şirketi Li&Fung'un İngiltere ve Avrupa Müdürü Destan Bezmen de defilede kumaş ve aksesuar numunelerini tamamıyla sürdürülebilir özellikte hazırladıklarını, toplu üretimi ise solar panelleri olan yeşil fabrikalarda yine sürdürülebilir şekilde yapacaklarını kaydetti.

Bezmen, "Zeynep Hanım'ın tasarladığı ve yaptığı markada Amelia Windsor da marka yüzü olduğu, destek verdiği için de çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Destan Bezmen, moda tasarımcısı Kartal'ın, Royal Ascot'la çalışmasının önemine işaret ederek "Biz, bütün Avrupa'nın, İngiltere'nin Royal Ascot'a gidebileceği gibi giyinmesini istedik. Oradan yola çıkarak, böyle güzel bir koleksiyon hazırladık" dedi.