Mikro trendinin son durağı: Mini etekler

Haberler - ntv.com.tr | 02.04.2022 - 09:23
Mini etekler, ısınmaya başlayan havalarla birlikte yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İster şık bir gecede ister günlük hayatta kolayca kombinleyebileceğiniz mini etekler, 2022 İlkbahar-Yaz sezonuna güncellenen modelleriyle giriş yapıyor.
(Leonie Hanne)
Bu sezon neredeyse her markada görebileceğiniz mini etekler artık çok da kısa. Daha çok ten gösterek feminenliğe vurguda bulunan modeller, farklı kombin seçenekleriyle bu bahar gardırobunuzun en vazgeçilmez üyesi olabilir.
(Giambattista Valli)
Y2K (2000’li yıllar) modasına da göndermede bulunan düşük belli mini etekler, özellikle Miu Miu’nun tanıttığı tasarımla farklı bir tavrın habercisi oldu.
Kimilerinin çok da sevmediği düşük bel modelini geri getiren bu tasarım, şimdiden çoğu moda gurusunun favorisi oldu bile.
Versace, Chaneli Etro, Miu Miu, Prada, Balmain ve Max Mara gibi markalarda karşımıza çıkan etekler, bol kesim ve rahat kıyafetlerin hakim olduğu pandemi döneminin resmen geride kaldığını söylüyor.
(Chanel)
Gösterişli bir tarzın habercisi olan pullu mini etekler ile hem sezon trendlerine uyum sağlayabilir hem de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.
(Christian Dior)
Sezon tasarımlarının kimisi klasik mini etek silüetine sadık kalmayı ve ton sür ton trendine gönderme yapmayı tercih ediyor.
(Michael Kors)
Mini etekler ilk olarak 60’lı yıllarda kadınların gardırobuna girdi. Toplumsal dinamiklerin değişim gösterdiği bir dönemde kadınların daha feminen bir çizgi yakalamasını sağlayan mini etekler, moda dünyasında büyük bir sansasyon yaratmıştı.