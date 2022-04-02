Mikro trendinin son durağı: Mini etekler

Haberler - ntv.com.tr | 02.04.2022 - 09:23

Bahar sezonunun vazgeçilmez parçası mini etekler bu sezon daha da kısa! Bildiğimiz anlamdaki mini etekleri rafa kaldıran yeni sezon tasarımları, güncellenen formlarıyla moda severlerin yeni gözdesi olmaya aday oluyor.

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 1

Mini etekler, ısınmaya başlayan havalarla birlikte yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İster şık bir gecede ister günlük hayatta kolayca kombinleyebileceğiniz mini etekler, 2022 İlkbahar-Yaz sezonuna güncellenen modelleriyle giriş yapıyor. 

(Leonie Hanne)

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 2

ARTIK ÇOK DAHA KISA

Bu sezon neredeyse her markada görebileceğiniz mini etekler artık çok da kısa. Daha çok ten gösterek feminenliğe vurguda bulunan modeller, farklı kombin seçenekleriyle bu bahar gardırobunuzun en vazgeçilmez üyesi olabilir. 

(Giambattista Valli)

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 3

Y2K (2000’li yıllar) modasına da göndermede bulunan düşük belli mini etekler, özellikle Miu Miu’nun tanıttığı tasarımla farklı bir tavrın habercisi oldu.

Kimilerinin çok da sevmediği düşük bel modelini geri getiren bu tasarım, şimdiden çoğu moda gurusunun favorisi oldu bile.

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 4

PANDEMİ MODASI GERİDE KALDI

Versace, Chaneli Etro, Miu Miu, Prada, Balmain ve Max Mara gibi markalarda karşımıza çıkan etekler, bol kesim ve rahat kıyafetlerin hakim olduğu pandemi döneminin resmen geride kaldığını söylüyor.

(Chanel)

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 5

Gösterişli bir tarzın habercisi olan pullu mini etekler ile hem sezon trendlerine uyum sağlayabilir hem de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. 

(Christian Dior)

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 6

KLASİK SİLÜETE VURGU

Sezon tasarımlarının kimisi klasik mini etek silüetine sadık kalmayı ve ton sür ton trendine gönderme yapmayı tercih ediyor.

(Michael Kors)

Mikro trendinin son durağı: Mini etekler - 7

İLK MİNİK ETEKLER

Mini etekler ilk olarak 60’lı yıllarda kadınların gardırobuna girdi. Toplumsal dinamiklerin değişim gösterdiği bir dönemde kadınların daha feminen bir çizgi yakalamasını sağlayan mini etekler, moda dünyasında büyük bir sansasyon yaratmıştı.

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