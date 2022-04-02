Mikro trendinin son durağı: Mini etekler

ARTIK ÇOK DAHA KISA

Bu sezon neredeyse her markada görebileceğiniz mini etekler artık çok da kısa. Daha çok ten gösterek feminenliğe vurguda bulunan modeller, farklı kombin seçenekleriyle bu bahar gardırobunuzun en vazgeçilmez üyesi olabilir.

(Giambattista Valli)