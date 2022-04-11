Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 15:47 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 15:54

Avusturalyalı model Miranda Kerr, Fransız moda devi Louis Vuitton’un Capucines model çantası için kamera karşısına geçti

Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası - 1

Fransız moda markası Louis Vuitton’un ikonik çanta modeli Capucines’in yeni kampanyasında bu sezon Miranda Kerr başrolde yer alıyor.

Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası - 2

38 yaşındaki modelin 70’ler esintisi taşıyan kampanyası, klasik Capucines modelinin farklı renklerini sunuyor.

Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası - 3

Oliver Hadlee Pearch’ün lensinden yansıyan kampanya görselleri, Los Angeles’ta Sheats-Goldstein House’da çekildi.

Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası - 4

Retro hissini arttıran yeni Louis Vuitton Capucines kampanyası, bahar sezonunun sıcak enerjisini yansıtıyor.

Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası - 5

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