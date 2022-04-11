Miranda Kerr'den 70'ler esintili Louis Vuitton kampanyası

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 15:47 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 15:54
Fransız moda markası Louis Vuitton’un ikonik çanta modeli Capucines’in yeni kampanyasında bu sezon Miranda Kerr başrolde yer alıyor.
38 yaşındaki modelin 70’ler esintisi taşıyan kampanyası, klasik Capucines modelinin farklı renklerini sunuyor.
Oliver Hadlee Pearch’ün lensinden yansıyan kampanya görselleri, Los Angeles’ta Sheats-Goldstein House’da çekildi.
Retro hissini arttıran yeni Louis Vuitton Capucines kampanyası, bahar sezonunun sıcak enerjisini yansıtıyor.