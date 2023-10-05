Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı

Farklı beden tiplerine sahip modellerin de podyumda yürüyebileceğini gösteren "beden olumlama" hareketinin doğmasıyla birlikte moda dünyasında büyük bir değişim başladı. Her beden ve etnik kökenden modeller defilelerde boy göstermeye başladı. Aslında podyumda yürümek için "kısa" olarak değerlendirilen modeller, beden olumlama hareketi doğmadan önce bu kalıpların yıkılmasında büyük bir oynadı. İşte boylarıyla ortalamanın altında kalan en başarılı modeller....

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 1

Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp

160 cm

N-LIFE HABERLERİ

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 2

İngiliz model Kate Moss'un kızı Lila Moss

168 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 3

Oyuncu Jude Law'ın kızı Iris Law 

163 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 4

Devon Aoki

165 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 5

Emily Ratajkowski

170 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 6

Sofia Richie

168 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 7

Hailey Bieber

171 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 8

Kate Moss

170 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 9

Sara Sampaio

173 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 10

Cara Delevingne

173 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 11

Halima Aden

166 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 12

Charlotte Free

170 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 13

Georgia May Jagger

170 cm

Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı - 14

Laetitia Casta

170 cm

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