Moda dünyasında kalıpları yıkan modeller: Boyları ortalamanın altında kaldı
Farklı beden tiplerine sahip modellerin de podyumda yürüyebileceğini gösteren "beden olumlama" hareketinin doğmasıyla birlikte moda dünyasında büyük bir değişim başladı. Her beden ve etnik kökenden modeller defilelerde boy göstermeye başladı. Aslında podyumda yürümek için "kısa" olarak değerlendirilen modeller, beden olumlama hareketi doğmadan önce bu kalıpların yıkılmasında büyük bir oynadı. İşte boylarıyla ortalamanın altında kalan en başarılı modeller....
Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp
160 cm