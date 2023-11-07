Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards)

Amerikan modasının kutlandığı prestijli CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Moda ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende şampiyon tenisçi Serena Williams gecede "moda ikonu" seçildi. İşte moda dünyasının enlerinin seçildiği geceden görüntüler...

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 1

Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu. Moda sektörünün önde gelenlerinin katıldığı törenin öne çıkan isimleri Kim Kardashian, Anne Hathaway ve Serena Williams oldu.

(Müge Erdirik Doğan, Gwyneth Paltrow ve Demi Moore)

N-LIFE HABERLERİ

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 2

Ünlü tenisçi Serena Williams gecede "moda ikonu" seçildi.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 3

Gecede iki elbise giyen Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Oyuncu ilk olarak mavi renkte Ralph Lauren imzalı bir elbise giydi.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 4

Kadın giyim kategorisinde en iyi tasarımcı Khaite markasından Catherine Holstein oldu. Uluslararası tasarımcılar kategorisinde ise Jonathan Anderson ödülün sahibin oldu.

(Vanessa Hudgens ve tasarımcı Vera Wang)

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 5

Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, Tory Burch imzalı mini elbisesiyle törende boy gösterdi.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 6

Avustrulyalı oyuncu Naomi Watts devasa kol detayıyla öne çıkan derin göğüs dekolteli Carolina Herrera imzalı bir elbise giydi.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 7

Geceden ödülle ayrılan Serena Williams Thom Browne tasarımı tercih etti.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 8

Kim Kardashian Chrome Hearts tasarımı elbisesiyle törene katıldı.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 9

Anne Hathaway

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