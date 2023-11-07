Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards)

Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu. Moda sektörünün önde gelenlerinin katıldığı törenin öne çıkan isimleri Kim Kardashian, Anne Hathaway ve Serena Williams oldu.

(Müge Erdirik Doğan, Gwyneth Paltrow ve Demi Moore)