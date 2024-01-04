Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks

"SESSİZ LÜKS" MAKYAJI

Bu trende uygun bir makyaj yapmak istiyorsanız, elinizde en pahalı ürünler olmak zorunda değil. Önemli olan, az ama etkili ürünlerle bakımlı bir görünüm elde etmek.

Cildinizi derinlemesine nemlendirin, ardından CC veya BB kremler ile cilt eşitsizliklerini giderin. Az miktarda kapatıcı ile kusurları kapatın.

Bu trendde göz makyajını minimumda tutmak gerekiyor. Varla yok arası bir eyeliner ve maskara uygulamak yeterli olacaktır. Kaşlarınızı, şeffaf jel ile sabitleyin. Yanaklarınızı canlı gösterecek likit allıklara yönelebilirsiniz. Sıra dudaklara geldi! Özel davetler için kırmızı ruj sürebilir, günlük kullanım için ise nude tonlardan yararlanabilirsiniz.