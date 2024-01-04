Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks
Sosyal medyanın öncülük ettiği trendler rafa kalkıyor. Sürekli değişen ve ayak uydurmakta giderek zorlandığımız trendlerin yerini klasik, zamansız ve zarif görünümlerin hakim olduğu "Sessiz Lüks" (Quiet Luxury) akımı aldı.
Güzellik trendlerinin sosyal medyada şekillendiği günümüz dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Barbie oyuncağından ilham alan "Barbiecore" veya palyaçoların renkli dünyasını yansıtan "Clowncore" veya Bale dansına dayanan "Balletcore" trendi...
Bu trendleri, tahtından edebilecek yeni bir akım doğdu: Sessiz lüks (Quiet Luxury)