Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks

Sosyal medyanın öncülük ettiği trendler rafa kalkıyor. Sürekli değişen ve ayak uydurmakta giderek zorlandığımız trendlerin yerini klasik, zamansız ve zarif görünümlerin hakim olduğu "Sessiz Lüks" (Quiet Luxury) akımı aldı.

Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks - 1

Güzellik trendlerinin sosyal medyada şekillendiği günümüz dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Barbie oyuncağından ilham alan "Barbiecore" veya palyaçoların renkli dünyasını yansıtan "Clowncore" veya Bale dansına dayanan "Balletcore" trendi...

Bu trendleri, tahtından edebilecek yeni bir akım doğdu: Sessiz lüks (Quiet Luxury)

N-LIFE HABERLERİ

Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks - 2

ZAMANSIZ STİL ÖN PLANDA

Klasik parçalara yatırım yapmanın önem kazandığı ve zamansız stilin öne çıktığı "sessiz lüks" akımı, trendlerden sıkılanların tam da aradığı şey olabilir.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow ve HBO imzalı Emmy ödüllü dizi Succession, bu akımın doğmasında büyük bir rol oynadı. 

Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks - 3

Sade ama lüks görünen parçaların yarattığı şıklık, zamanla geniş bir kitlelere yayılarak oldukça popüler bir akım haline geldi.

Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks - 4

"SESSİZ LÜKS" MAKYAJI

Bu trende uygun bir makyaj yapmak istiyorsanız, elinizde en pahalı ürünler olmak zorunda değil. Önemli olan, az ama etkili ürünlerle bakımlı bir görünüm elde etmek.

Cildinizi derinlemesine nemlendirin, ardından CC veya BB kremler ile cilt eşitsizliklerini giderin. Az miktarda kapatıcı ile kusurları kapatın.

Bu trendde göz makyajını minimumda tutmak gerekiyor. Varla yok arası bir eyeliner ve maskara uygulamak yeterli olacaktır.  Kaşlarınızı, şeffaf jel ile sabitleyin. Yanaklarınızı canlı gösterecek likit allıklara yönelebilirsiniz. Sıra dudaklara geldi! Özel davetler için kırmızı ruj sürebilir, günlük kullanım için ise nude tonlardan yararlanabilirsiniz.

Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks - 5

Bu akım yalnızca güzellik alışkanlıklarınızı değil, kullandığınız parfümü, taktığınız aksesuarları ve stilinizi de etkiliyor.

Sessiz lüks akımında, temiz görünen bakımlı eller öne çıkıyor. Zamansız ve doğal bir oje kullanabilirsiniz. Parfüm seçiminizi ise ağır olmayan ama gösterişi temsil eden kokulardan yana yapın.

Moda trendlerini takip etmekte zorlananların adresi: Sessiz lüks - 6

STİL TÜYOLARI

Lüks ama basit görünen sofistike parçalar ve parlak takılar bu akımın olmazsa olmazı.

Blazer ceket, uzun manto, zamansız bir kot pantolon, her kombininize uyan bir çanta... Temelini sezon trendlerinden alan parçalar yerine zamansız parçaları tercih edebilirsiniz.

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