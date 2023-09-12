New York Moda Haftası'nda yıldız isimler

Yılın en büyük moda olaylarından biri olan New York Moda Haftası başladı! 2024 İlkbahar/Yaz kadın giyim sezonunun öne çıkan tasarımları art arda yapılan defilelerle tanıtılıyor. Lüks moda markaları, yeni koleksiyonlarını gösterişli defilelerle modaseverlere sunuyor.