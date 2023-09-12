New York Moda Haftası'nda yıldız isimler
Yılın en büyük moda olaylarından olan New York Moda Haftası'nda 2024 İlkbahar/Yaz kadın giyim defileleri art arda yapılıyor. Jennifer Lopez'den Gigi Hadid'e, Blake Lively'den Naomi Watts'a ünlü isimler de defilelerin ön sıralarındaki yerlerini alıyor. İşte New York Moda Haftası'nı takip eden ünlüler...
Yılın en büyük moda olaylarından biri olan New York Moda Haftası başladı! 2024 İlkbahar/Yaz kadın giyim sezonunun öne çıkan tasarımları art arda yapılan defilelerle tanıtılıyor. Lüks moda markaları, yeni koleksiyonlarını gösterişli defilelerle modaseverlere sunuyor.