New York Moda Haftası'nda yıldız isimler

Yılın en büyük moda olaylarından olan New York Moda Haftası'nda 2024 İlkbahar/Yaz kadın giyim defileleri art arda yapılıyor. Jennifer Lopez'den Gigi Hadid'e, Blake Lively'den Naomi Watts'a ünlü isimler de defilelerin ön sıralarındaki yerlerini alıyor. İşte New York Moda Haftası'nı takip eden ünlüler...

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 1

Yılın en büyük moda olaylarından biri olan New York Moda Haftası başladı! 2024 İlkbahar/Yaz kadın giyim sezonunun öne çıkan tasarımları art arda yapılan defilelerle tanıtılıyor. Lüks moda markaları, yeni koleksiyonlarını gösterişli defilelerle modaseverlere sunuyor. 

N-LIFE HABERLERİ

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 2

Ralph Lauren, Victoria’s Secret, Michael Kors, Tory Burch gibi markaların renkli defilelerini ön sıralardan ünlü isimler de takip etti.

İşte podyumdaki modeller kadar dikkat çeken ünlü isimlerin New York Moda Haftası çıkarması....

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 3

Jennifer Lopez

Ralph Lauren defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 4

Gigi Hadid

Victoria’s Secret defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 5

Blake Lively

Michael Kors defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 6

Priyanka Chopra

Victoria’s Secret defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 7

Naomi Campbell

Victoria’s Secret defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 8

Avril Lavigne

Christian Siriano defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 9

Naomi Watts

Tory Burch defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 10

Ralph Lauren defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 11

Olivia Wilde

Michael Kors defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 12

Katie Holmes

Ulla Johnson defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 13

Elsa Hosk

Michael Kors defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 14

Poppy Delevingne

Adeam defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 15

Hari Nef

Tory Burch defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 16

Adwoa Aboah

Tory Burch defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 17

Saweetie

LaQuan Smith defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 18

Coco Rocha

Altuzarra defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 19

Lisa Rinna

Michael Kors defilesi

New York Moda Haftası'nda yıldız isimler - 20

Nicole Ari Parker

Michael Kors

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