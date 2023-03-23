Pratik bahar makyajı için öneriler

Hava sıcaklığının artışıyla yoğun fondötenler yerine renkli nemlendiricileri tercih etmek daha doğru olacaktır.
Renkli güneş koruyucu krem, cildinizi korur renk tonunuzu eşitler.
Renkli nemlendirici yerine daha kapatıcı bir ürün arıyorsanız BB kremleri tercih edebilirsiniz.
Göz çevrenize aydınlık bir görüntü vermek için ve cildinizdeki lekeleri kapatmak için de kapatıcı kullanabilirsiniz.
Renkli ve canlı tonlarda bir far paleti ile bütün dikkatleri gözlerinize çekebilirsiniz.
Göz ve kirpik yapınıza uygun bir maskara, bakışlarınızı daha da etkili kılacaktır.
Havaların ısınmaya başladığı bu aylarda toz allıklar yerine daha taze ve doğal görünümlü nemli likit allıklar deneyebilirsiniz.
Toz ya da likit aydınlatıcılar, ışıl ışıl ciltlerin trend olduğu bahar aylarında kullanabileceğiniz ürünlerden biri olacak.
Dudaklarınızı etkili bir şekilde nemlendirecek ışıltılı rujlar ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.