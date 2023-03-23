Pratik bahar makyajı için öneriler

Havaların ısınmaya başlamasıyla makyaj rutinleri değişiyor. İşte bahar aylarına çok yakışan canlı ve taze bir görünüm için kullanabileceğiniz ürünler...

Pratik bahar makyajı için öneriler - 1

1- RENKLİ GÜNEŞ KORUYUCU KREM YA DA BB KREM

Hava sıcaklığının artışıyla yoğun fondötenler yerine renkli nemlendiricileri tercih etmek daha doğru olacaktır.

Renkli güneş koruyucu krem, cildinizi korur renk tonunuzu eşitler.

N-LIFE HABERLERİ

Pratik bahar makyajı için öneriler - 2

Renkli nemlendirici yerine daha kapatıcı bir ürün arıyorsanız BB kremleri tercih edebilirsiniz.

Pratik bahar makyajı için öneriler - 3

2- GÖZ ÇEVRESİ İÇİN KAPATICI

Göz çevrenize aydınlık bir görüntü vermek için ve cildinizdeki lekeleri kapatmak için de kapatıcı kullanabilirsiniz.

Pratik bahar makyajı için öneriler - 4

4- RENKLİ FARLAR

Renkli ve canlı tonlarda bir far paleti ile bütün dikkatleri gözlerinize çekebilirsiniz.

Pratik bahar makyajı için öneriler - 5

5- MASKARA

Göz ve kirpik yapınıza uygun bir maskara, bakışlarınızı daha da etkili kılacaktır.

Pratik bahar makyajı için öneriler - 6

6- LİKİT ALLIK

Havaların ısınmaya başladığı bu aylarda toz allıklar yerine daha taze ve doğal görünümlü nemli likit allıklar deneyebilirsiniz.

Pratik bahar makyajı için öneriler - 7

7- AYDINLATICI

Toz ya da likit aydınlatıcılar, ışıl ışıl ciltlerin trend olduğu bahar aylarında kullanabileceğiniz ürünlerden biri olacak.

Pratik bahar makyajı için öneriler - 8

8- NEMLENDİRİCİ ETKİLİ IŞILTILI RUJ

Dudaklarınızı etkili bir şekilde nemlendirecek ışıltılı rujlar ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

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