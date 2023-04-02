Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon

Fransız lüks moda markası Saint Laurent, 1930'lardan ilham alan yaz koleksiyonunu moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon - 1

Saint Laurent, merakla beklenen 2023 yaz kampanyasını görücüye çıkardı.

Yeni sezon kampanyası, Juergen Teller'in objektifinden yansıyan karelerle tanıtıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon - 2

Fransız lüks moda markasının tanıtımında, yaz stilinin özünü yakalayan, şeffaf malzemelerle tamamlanan çarpıcı bir dizi cesur görünüm yer alıyor.

Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon - 3

Stilistliğini Paul Sinclaire'in yaptığı kampanyanın çekimlerinde Awar Odhiang, Freja Beha Erichsen, Camille Chifflot, Marilou Hanriot ve Chaima Ameziane poz verdi.

Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon - 4

Modeller, markanın 1930'lardan ve koreograf Martha Graham'dan ilham alan koleksiyonunu sergiledi.

Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon - 5

Saint Laurent 2023 yaz koleksiyonunda transparan örgü elbiseler, zarif deri ceketler, dikkat çekici altın takılar, YSL markalı çantalar ve şık güneş gözlükler öne çıkıyor.

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