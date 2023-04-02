Saint Laurent'den 2023 yazı için cesur koleksiyon

Saint Laurent, merakla beklenen 2023 yaz kampanyasını görücüye çıkardı.
Yeni sezon kampanyası, Juergen Teller'in objektifinden yansıyan karelerle tanıtıldı.
Fransız lüks moda markasının tanıtımında, yaz stilinin özünü yakalayan, şeffaf malzemelerle tamamlanan çarpıcı bir dizi cesur görünüm yer alıyor.
Stilistliğini Paul Sinclaire'in yaptığı kampanyanın çekimlerinde Awar Odhiang, Freja Beha Erichsen, Camille Chifflot, Marilou Hanriot ve Chaima Ameziane poz verdi.
Modeller, markanın 1930'lardan ve koreograf Martha Graham'dan ilham alan koleksiyonunu sergiledi.
Saint Laurent 2023 yaz koleksiyonunda transparan örgü elbiseler, zarif deri ceketler, dikkat çekici altın takılar, YSL markalı çantalar ve şık güneş gözlükler öne çıkıyor.