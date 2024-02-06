Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları

Grammy Ödülleri'nde Doja Cat'in alnında taşıdığı "Dilara Fındıkoğlu" tüm dünyanın gündeminde. Kylie Jenner'dan Bella Hadid'e dünyaca ünlü birçok ismin gözdesi olan Fındıkoğlu, kendine has tasarımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Dilara Fındıkoğlu kimdir? Fındıkoğlu tasarımlarını Türkiye'de ve Hollywood'da hangi isimler tercih ediyor? İşte ünlülerin tercih ettiği Dilara Fındıkoğlu tasarımları...

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 1

Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.

Bu isimlere son olarak ünlü şarkıcı Doja Cat dahil oldu. Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle Grammy Ödülleri'ne katılan Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi çok konuşuldu.

İşte Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımlarını giyen ünlü isimler...

N-LIFE HABERLERİ

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 2

Bella Hadid

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 3

Hande Erçel

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 4

Cardi B, MTV Müzik Ödülleri gecesinde Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle çok konuşulmuştu.

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 5

Glastonbury Müzik Festivali’nde performans sergileyen Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, sahnede Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir kıyafet giydi.

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 6

Ünlü tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı renkteki ünlü mayosunu son olarak Hailey Bieber giydi. 

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 7

Julia Fox

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 8

Kylie Jenner

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 9

Hari Nef

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 10

Emily Ratajkowski

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 11

Anya Taylor- Joy

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 12

Kylie ve Kendall Jenner

Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları - 13

DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR?

Kayserili bir anne ve babanın kızı olan Dilara Fındıkoğlu, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fındıkoğlu'nun moda tasarımına olan ilgisi küçük yaşlarda gelişti. Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’da yaşadı. Ardından üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitti ve dünyanın en prestijli okullarından, Londra’da Central St. Martins’te moda tasarımı okudu. 2015 yılında onur derecesiyle mezun oldu .

Fındıkoğlu, 2016 yılında Londra merkezli moda markasını açtı. O zamandan beri Bella Hadid, Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Björk, FKA Twigs ve Margot Robbie gibi önde gelen isimler onun kreasyonlarını kırmızı halılarda, sahnelerde ve diğer halka açık gösterilerde giydiler.

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