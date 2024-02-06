Türk tasarımcı tüm dünyanın gündeminde: Dilara Fındıkoğlu'nun en popüler tasarımları
Grammy Ödülleri'nde Doja Cat'in alnında taşıdığı "Dilara Fındıkoğlu" tüm dünyanın gündeminde. Kylie Jenner'dan Bella Hadid'e dünyaca ünlü birçok ismin gözdesi olan Fındıkoğlu, kendine has tasarımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Dilara Fındıkoğlu kimdir? Fındıkoğlu tasarımlarını Türkiye'de ve Hollywood'da hangi isimler tercih ediyor? İşte ünlülerin tercih ettiği Dilara Fındıkoğlu tasarımları...
Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.
Bu isimlere son olarak ünlü şarkıcı Doja Cat dahil oldu. Dilara Fındıkoğlu imzalı şeffaf korse elbisesi ve gözlükleriyle Grammy Ödülleri'ne katılan Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi çok konuşuldu.
İşte Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımlarını giyen ünlü isimler...