Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri

Stilinizin en büyük tamamlayıcısı çantalar, bu sezon güncelleniyor! Hem kırmızı halıda hem de günlük yaşamda birbirinden farklı çanta modelleriyle karşımıza çıkan ünlü isimler, 2023 İlkbahar-Yaz sezonu için size de ilham olabilir.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 1

ASİMETRİK

Sezonun trend çanta modelleri arasında oldukça enteresan bir şekle sahip olan "asimetrik" çantalar yer alıyor. Bu çantayı kullandığınız günlerde sade bir kombin yapabilir, çantanızın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 2

BAMBU SAPLAR

Yaz mevsiminin ruhunu yansıtan bambu saplar, oldukça otantik ve trend bir görünüm sunuyor.  Aklımızda adeta deniz-kum-güneş üçlüsünü canlandıran bu model sayesinde stiliniz her ortamda dikkat çekecek.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 3

MİNİ ÇANTALAR

Telefon, cüzdan, anahtar ve hatta birkaç küçük makyaj malzemesini sığdırabileceğiniz bu mini çantalar, hem sevimli görünüşleri hem de portatif oluşuyla bu yaz favoriniz olacak.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 4

NEON

Neon trendi hiçbir sezon bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Dua Lipa'nın sosyal medyada viral olan bu çanta modeli, hem neon trendine hem de şişme montlara göz kırpıyor.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 5

DEVASA ZİNCİRLER

Metal zincirler yerini bu sezon plastik zincirlere bırakıyor. Büyüyen zincir boyutları ise sezonun gözde tasarımı olabilir.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 6

METALİK DETAYLAR

Çanta modeliniz ne olursa olsun metal ve zincir detayları ,gösteriş ve zarafeti bir üst seviyeye taşımayı başaıyor.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 7

BUCKET ÇANTALAR

Her sezon çanta trendlerine girmeyi başaran bucket çantalar, içindeki bez bölmesi sayesinde oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Tasarımı ise zamansız şıklığı işaret ediyor.

Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 8

LOGOMANYA

Kıyafetleri süsleyen marka logoları, bu sezon çantalarda da karşımıza çıkıyor. Cep detaylarıyla güncellenen çanta modelleri, kot kumaşın üzerinde oldukça sıradışı görünüyor.

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