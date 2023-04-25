Ünlü isimlerden 2023 İlkbahar-Yaz çanta trendleri

Sezonun trend çanta modelleri arasında oldukça enteresan bir şekle sahip olan "asimetrik" çantalar yer alıyor. Bu çantayı kullandığınız günlerde sade bir kombin yapabilir, çantanızın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Yaz mevsiminin ruhunu yansıtan bambu saplar, oldukça otantik ve trend bir görünüm sunuyor. Aklımızda adeta deniz-kum-güneş üçlüsünü canlandıran bu model sayesinde stiliniz her ortamda dikkat çekecek.
Telefon, cüzdan, anahtar ve hatta birkaç küçük makyaj malzemesini sığdırabileceğiniz bu mini çantalar, hem sevimli görünüşleri hem de portatif oluşuyla bu yaz favoriniz olacak.
Neon trendi hiçbir sezon bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Dua Lipa'nın sosyal medyada viral olan bu çanta modeli, hem neon trendine hem de şişme montlara göz kırpıyor.
Metal zincirler yerini bu sezon plastik zincirlere bırakıyor. Büyüyen zincir boyutları ise sezonun gözde tasarımı olabilir.
Çanta modeliniz ne olursa olsun metal ve zincir detayları ,gösteriş ve zarafeti bir üst seviyeye taşımayı başaıyor.
Her sezon çanta trendlerine girmeyi başaran bucket çantalar, içindeki bez bölmesi sayesinde oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Tasarımı ise zamansız şıklığı işaret ediyor.
Kıyafetleri süsleyen marka logoları, bu sezon çantalarda da karşımıza çıkıyor. Cep detaylarıyla güncellenen çanta modelleri, kot kumaşın üzerinde oldukça sıradışı görünüyor.