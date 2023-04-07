Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı

Victoria’s Secret, profesyonel tenis oyuncusu Naomi Osaka ile tasarım iş birliği yaptı. Gündelik pijama parçaları ve iç çamaşırlarından oluşan özel koleksiyonu Osaka tanıttı.

Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı - 1

Victoria's Secret'ın ünkü tenisçi Naomi Osaka ile ilk tasarım iş birliği olan Victoria’s Secret X Naomi Osaka koleksiyonu tanıtıldı. Koleksiyon, gündelik pijama parçaları ve iç çamaşırlarından oluşuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı - 2

Geri dönüşüme uygun materyallerle üretilen ve tasarlanan yeni Victoria’s Secret X Naomi Osaka koleksiyonunda öne çıkan tasarımlar arasında pastel lavantalar, açık yeşiller ve yumuşak pembelerin yanı sıra ombre ve batik geçişli renkler yer alıyor.

Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı - 3

Sporcu ve eşitlik savunucusu Japon sporcu, tasarımını yaptığı kapsül koleksiyon için "Herkesin kendine öncelik vermesi ve kendisini sevmesi gerektiğine inanıyorum. Bu koleksiyonu tasarlarken gün doğumu ve batımının renklerinden ilham aldık" dedi.

Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı - 4

İşte Osaka'nın tasarladığı Victoria's Secret koleksiyonundan örnekler...

Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı - 5
Ünlü tenisçi Naomi Osaka iç çamaşırı markası Victoria's Secret için koleksiyon tasarladı - 6
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