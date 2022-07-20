Vegan yaşam tarzı cildi nasıl etkiler?

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 07:13
Son yıllarda vegan yaşam tarzı giderek popülerleşmeye başladı. Gezegeni ve hayvan popülasyonunu korumak için vegan olanların sayısı ise giderek artıyor.
Veganlığın insanlığa ve doğaya olan yararlarının yanı sıra cilde de pek çok yarar sağladığı biliniyor.
Öncelikle vegan beslenmenin ne olduğunu anlamakla başlayalım. Vejeteryanlar süt ve türevlerini tüketebiliyorken veganlar, süt de dahil olmak üzere hiçbir hayvansal gıdayı tüketmiyor. Kimileri, insan bedeninin hayvansal gıdalara ihtiyacı olduğunu düşünse de veganlığın sağlık açısından yararlı olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunuyor.
Yapılan araştırmalara göre, vegan beslenmenin cilt üzerinde pek çok yararlı etkisi bulunuyor. Vegan beslenerek cildinizdeki akne ve sivilcelerde belirgin bir azalma gözlemlemeniz mümkün. Et ve hayvansal ürünleri tüketenlerin daha çok cilt problemiyle savaştığı biliniyor.
Vegan beslenme aynı zamanda cilt görünümünü aydınlatıyor ve daha canlı görünen bir cilt vadediyor. Vegan beslenenler ağırlıklı olarak sebze ve meyve tükettiği için vücuda bol miktarda doğal antioksidan giriyor. Bu antioksidanlar da cildi daha parlak ve sağlıklı gösteriyor.
Vegan yaşam tarzı, kilo vermek isteyenler için de oldukça avantajlı. Zararlı besinler tüketerek kilo alan birinin cildinde akneden lekeye pek çok cilt sorunu oluşacaktır. Eğer sağlıksız bir beslenme tarzına sahipseniz ne yaparsanız yapın cildiniz sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmayacaktır.
Çoğu insan vegan yaşam tarzının pahalı olduğunu savunarak vegan olmaktan kaçınıyor. Bu inanışın aksine vegan beslenmek çok daha ucuz bir yaşam şekli olabilir. İşlenmiş gıdalar ve hayvansal ürünler yerine meyve ve sebze ağırlıklı olan vegan beslenme şekli, daha uygun fiyatlı bir diyet alternatifi sunuyor.