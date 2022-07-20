Vegan yaşam tarzı cildi nasıl etkiler?

VEGAN BESLENMEK

Öncelikle vegan beslenmenin ne olduğunu anlamakla başlayalım. Vejeteryanlar süt ve türevlerini tüketebiliyorken veganlar, süt de dahil olmak üzere hiçbir hayvansal gıdayı tüketmiyor. Kimileri, insan bedeninin hayvansal gıdalara ihtiyacı olduğunu düşünse de veganlığın sağlık açısından yararlı olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunuyor.