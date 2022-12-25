Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar

Vera Wang’in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu, haute couture sanatına saygı duruşunda bulunuyor.
Uçuşan tüllerden bele oturan modellere, her bir model, modaya gerçeküstü bir bakış açısını sergiliyor.
Renk paleti, zamansız bir klasik olan fildişi, bej ve uçuk pembe tonlarını barındırıyor.
Vera Wang, bu koleksiyonu terzilik geleneklerine derin bir saygıyla yarattı. Hem nakış hem de el işçiliği uygulamaları, hem sofistike hem de modern tasarımların ortaya çıkmasını sağladı.
Vera Wang Haute Gelinlik Koleksiyonu'ndaki her bir tasarıma, Yunan mitolojisinden ve Athena, Desdemona, Laetitia ve Leonia gibi antik kökenlerdeki kadınlardan isimler verildi.
Koleksiyonu modeller Remington Williams ve Delilah Koch üzerlerinde taşıdı.
era Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'ndan modeller...