Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar

Haute Couture geleneğinin dev ismi Vera Wang, 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nu sergiledi. Gerçeküstü tasarımların vurgulandığı koleksiyonda fildişi, bej ve uçuk pembe tonlarını ağırlık kazandı. (Fotoğraflar: Vera Wang)

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 1

Vera Wang’in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu, haute couture sanatına saygı duruşunda bulunuyor.

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 2

Uçuşan tüllerden bele oturan modellere, her bir model, modaya gerçeküstü bir bakış açısını sergiliyor.

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 3

Renk paleti, zamansız bir klasik olan fildişi, bej ve uçuk pembe tonlarını barındırıyor.

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 4

Vera Wang, bu koleksiyonu terzilik geleneklerine derin bir saygıyla yarattı. Hem nakış hem de el işçiliği uygulamaları, hem sofistike hem de modern tasarımların ortaya çıkmasını sağladı.

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 5

Vera Wang Haute Gelinlik Koleksiyonu'ndaki her bir tasarıma, Yunan mitolojisinden ve Athena, Desdemona, Laetitia ve Leonia gibi antik kökenlerdeki kadınlardan isimler verildi.

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 6

Koleksiyonu modeller Remington Williams ve Delilah Koch üzerlerinde taşıdı.

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 7

era Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'ndan modeller...

Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 8
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 9
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 10
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 11
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 12
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 13
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 14
Vera Wang'in 2023 Haute Gelinlik Koleksiyonu'nda gerçeküstü tasarımlar - 15

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