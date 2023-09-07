Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu
Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın ikonikleşen modelleri unutulmaz bir çekimde bir araya geldi. Markanın her yıl merakla beklenen şovunun iptal edilmesinin ardından “The Tour” adında bir filmin izleyiciyle buluşacağı açıklandı. İşte filmde yer alan modellerden unutulmaz kareler...
Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşadı.