Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın ikonikleşen modelleri unutulmaz bir çekimde bir araya geldi. Markanın her yıl merakla beklenen şovunun iptal edilmesinin ardından “The Tour” adında bir filmin izleyiciyle buluşacağı açıklandı. İşte filmde yer alan modellerden unutulmaz kareler...

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 1

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşadı.

N-LIFE HABERLERİ

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 2

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 3

"Victoria's Secret Fashion Show" artık tarihe karışsa da marka "The Tour" adlı filmle geri dönüyor.

Uzun metrajlı bir film olarak 26 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak olan Victoria’s Secret World Tour, moda, film, sanat ve kültürü bir araya getirecek.

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 4

İç giyim markasının ünlü melekleri, filmin tanıtım kampanyası için kamera karşısına geçti.

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 5

Kampanyada Adriana Lima'dan Hailey Bieber'a birçok melek boy gösterdi.

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 6

Yeni nesil meleklerin Naomi Campbell gibi ikonik Victoria's Secret meleklerine eşlik kampanyada İngiliz model Kate Moss'un kızı Lila Moss da yer aldı.

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 7

Bu unutulmaz çekim Carlijn Jacobs tarafından gerçekleştirildi.

İşte çekimden yansıyan kareler...

Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 8
Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 9
Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 10
Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 11
Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 12
Victoria's Secret filmi geliyor: Tüm melekler The Tour çekiminde buluştu - 13
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