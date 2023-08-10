Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret modelleri unutulmaz bir çekimde bir araya geldi. Adriana Lima, Gisele Bündchen ve Naomi Campbell gibi modeller "İkonlar" adlı kampanyada boy gösterdi.

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 1

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşadı.

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 2

Her yılbaşı bu sene melekler podyumda nasıl görünecek, hangi şarkıcı performans sergileyecek diye merakla beklediğimiz "Victoria's Secret Fashion Show" artık tarihe karışsa da marka, ünlü modellerle gerçekleştirdiği çekimlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Candice Swanepoel, Gisele Bündchen, Naomi Campbell ve Adriana Lima gibi ünlü Victoria's Secret melekleri yıllar sonra "İkonlar" adlı kampanya için bir araya geldi.

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 3

Ünlü meleklere yeni nesil modellerden Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sui He ve Emily Ratajkowski de eşlik etti.

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 4

Yıllar sonra marka için kamera karşısına geçen Adriana Lima "Her kadın ikon olabilir" dedi. Lima, 2018 yılında marka ile yollarını ayırdığını söylemişti.

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 5

Bündchen ve Campbell ise 2005 yılından beri "Victoria's Secret Fashion Show"da yürümedi.

İşte ünlü meleklerin bir araya geldiği çekimden kareler...

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 6

Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 7
Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 8
Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 9
Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu - 10
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