Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu
Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret modelleri unutulmaz bir çekimde bir araya geldi. Adriana Lima, Gisele Bündchen ve Naomi Campbell gibi modeller "İkonlar" adlı kampanyada boy gösterdi.
Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşadı.
Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.