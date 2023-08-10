Victoria's Secret melekleri yıllar sonra buluştu

Her yılbaşı bu sene melekler podyumda nasıl görünecek, hangi şarkıcı performans sergileyecek diye merakla beklediğimiz "Victoria's Secret Fashion Show" artık tarihe karışsa da marka, ünlü modellerle gerçekleştirdiği çekimlerle gündeme gelmeye devam ediyor.



Candice Swanepoel, Gisele Bündchen, Naomi Campbell ve Adriana Lima gibi ünlü Victoria's Secret melekleri yıllar sonra "İkonlar" adlı kampanya için bir araya geldi.