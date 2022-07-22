Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 22.07.2022 - 14:58
Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni sezon kampanya çekimleri için lokasyon olarak Malibu sahilini tercih etti.
Sara Sampaio, Jasmine Tookes, Kelsey Merrit ve Georgie Flores’ın içlerinde bulunduğu grup, markanın çekiminde yer aldı.
Renkli stilleriyle dikkat çeken Victoria’s Secret modelleri, sahilde koşarak doğal pozlar verdi.
Modeller çekim arasında selfie çekilmekten de geri kalmadı.
Modeller, safari araçlarıyla sahilin farklı noktalarına giderek çekim yaptı.
Spor kıyafetleri içinde görülen modeller, sahilde piknik konsepti yarattı.
İşte Victoria's Secret modellerinin sahilde gerçekleştirdiği çekimdan kareler...