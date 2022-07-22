Galeri

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 22.07.2022 - 14:58

Victoria’s Secret modelleri, markanın yeni kampanya çekimi için sahilde buluştu. İçinde Sara Sampaio ve Jasmine Tookes’un olduğu ünlü modeller, Malibu sahilinin tadını çıkardı.

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 1

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni sezon kampanya çekimleri için lokasyon olarak Malibu sahilini tercih etti.

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 2

Sara Sampaio, Jasmine Tookes, Kelsey Merrit ve Georgie Flores’ın içlerinde bulunduğu grup, markanın çekiminde yer aldı.

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 3

SAHİLİN TADINI ÇIKARDILAR

Renkli stilleriyle dikkat çeken Victoria’s Secret modelleri, sahilde koşarak doğal pozlar verdi.

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 4

Modeller çekim arasında selfie çekilmekten de geri kalmadı.

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 5

Modeller, safari araçlarıyla sahilin farklı noktalarına giderek çekim yaptı.

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 6

Spor kıyafetleri içinde görülen modeller, sahilde piknik konsepti yarattı.

İşte Victoria's Secret modellerinin sahilde gerçekleştirdiği çekimdan kareler...

Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 7
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 8
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 9
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 10
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 11
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 12
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 13
Victoria's Secret modelleri renkli stilleriyle sahilin tadını çıkardı - 14

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER